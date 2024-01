Bevers blijven grootste risico voor dijken in het rivierengebied

ma 22 jan 2024, 15:06

ALTENA • Bevers die gaten graven, blijven het belangrijkste risico voor de dijken langs grote rivieren als Maas, Waal en Neder-Rijn. Dat blijkt uit de nieuwe veiligheidsrapportage over dijken in het rivierengebied. Andere risico’s zijn goed beheersbaar, bijvoorbeeld tijdens dijkversterkingen.

Het waterschap beheert 507 kilometer aan primaire keringen, de dijken langs de grote rivieren waarachter ongeveer een miljoen Nederlanders veilig wonen en werken. Voor de rapportage toetste Waterschap Rivierenland de dijken aan de nieuwste normen voor veiligheid: die gelden al vandaag, maar richten zich op ontwikkelingen zoals die in 2050 verwacht worden. Voor bevolkingsgroei, economische groei en klimaatverandering.

Meeste dijken niet klaar voor toekomst

De resultaten laten zien dat de meeste dijken nu niet klaar zijn voor de toekomst. Dat is geen verrassing, het is precies waarom Waterschap Rivierenland een groot aandeel heeft in het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Het waterschap is druk bezig met dijkversterkingen om te voldoen aan de norm van 2050. Op de peildatum in oktober was 133 kilometer dijk onderdeel van dit programma en 18,5 kilometer is klaar.

Toch nog hoogwater

Er werden ook 102 kunstwerken in de dijk beoordeeld, zoals gemalen en sluizen. Waar tekortkomingen waren, worden die opgelost. In 2023 was geen sprake van droogte. Andere weersextremen deden zich pas in de laatste weken van het jaar voor: opeenvolgende hoogwaters op de grote rivieren vielen samen met Storm Pia en springvloed.

Ook 2024 begon met nieuwe hoogwatergolven. Risico’s die daarbij ontstonden, bijvoorbeeld door erosie of graverij, waren goed beheersbaar.

Bevers blijven grootste risico

Graverij door bevers vormt nog steeds een moeilijk te beheersen risico. In 2023 is extra ingezet op coördinatie en op nieuwe inspecties door collega’s van Muskusrattenbeheer. Dat leidt tot extra vondsten en maatregelen.

Op verschillende locaties zijn preventieve maatregelen genomen, zoals het aanbrengen van steen, staal of gaas. In januari vond voor de tweede keer afschot plaats, dit keer van bevers die bleven graven in de Waaldijk bij Dodewaard. Het waterschap blijft aandringen op een effectieve landelijke strategie ontwikkelen.

Beheer op orde

Net als voorgaande jaren blijkt dat de dijken van Waterschap Rivierenland veilig zijn. De organisatie van het dijkbeheer is op orde, op een stabiel en voldoende niveau. Voor waterveiligheid verzorgt het waterschap de crisisbeheersing en onderhoudt daarvoor een professionele organisatie en een dijkleger waarin ook vrijwilligers helpen.