Leerlingen van Schans organiseren zelf een winterfair: ‘Niet alleen leren uit boeken’

zo 21 jan 2024, 08:31

Nieuws 377 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLEEUWIJK • “Niet alleen leren uit boeken, maar dat wat je leest en leert ook echt doen. Dat maakt het zo leuk.” Aan het woord is Nienke Korevaar, docent Dienstverlening en Producten van vmbo Schans in Sleeuwijk. “Onze leerlingen zijn doeners, dus dan moeten we ze ook die ruimte geven.”

De derdejaars leerlingen van het profiel Dienstverlening en Producten hebben afgelopen periode in de lessen uitgewerkt hoe je een evenement organiseert en wat er allemaal bij komt kijken. Op dinsdag 23 januari gaan ze dit met elkaar in de praktijk brengen en organiseren ze een winterfair op het schoolplein.

Zeventien bedrijven aanwezig

“De leerlingen zijn begonnen met het leerdoel om een zakelijke email te sturen of een telefoontje te plegen, ze hebben verschillende ondernemers in de regio gebeld of zij een kraam willen op de winterfair”, vertelt Nienke Korevaar.

“Zeventien bedrijven uit Altena hebben toegezegd om aanwezig te zijn. Maar leerlingen hebben ook zelf nagedacht wat zij vinden dat er moet zijn om een geslaagde winterfair te organiseren. Ze noemden poffertjes, suikerspin, popcorn en schminken, maar vooral gezelligheid. Ze hebben alles uitgedacht en geregeld. Het is zo leuk”, vertelt de docent met enthousiasme, “je kunt er alles in kwijt.”

‘We zetten echt iets neer’

Terwijl enkele leerlingen druk bezig zijn om cupcakes te bakken, vertellen ze zelf hoe ze het ervaren. ‘Ik vind het leuk dat we echt iets neerzetten die dag”, vertelt Inga Timmermans uit Rijswijk. Dat er bij de organisatie veel kwam kijken, beamen ze allemaal. “We moesten overal rekening mee houden, dat was wel ingewikkeld”, vertelt Romy Dogl uit Andel.

“We hebben een heel draaiboek geschreven, wat stap voor stap uitgewerkt is. Het moet aantrekkelijk zijn voor kinderen en ouderen.” “Mensen moeten het gezellig vinden”, vult Maaike Rijkers uit Werkendam aan. “Ik hoop vooral dat het gezellig wordt en dat we het niet voor niks gedaan hebben”, zeggen Saar van der Smitte uit Almkerk en Sofija Nowotko uit Werkendam.

De opbrengst van de winterfair is voor ALS, een doel waar de school zich de komende maanden voor inzet. “We hebben in de lessen gesproken over: Wat is ALS? Wat houdt het in? Wie kent mensen in zijn omgeving met ALS? Dat geeft een andere dimensie aan de lessen.”

Koppeling met inloopavond

De winterfair wordt gekoppeld aan de inloopavond voor leerlingen uit groep 7 en 8, die zich aan het oriënteren zijn op het vervolgonderwijs, vertelt directeur Monique Branderhorst. “Geen open dag met spectaculaire activiteiten, maar voorlichtingen over Schans, de zorgstructuur, de profielen en het vak Talenttijd.”

“Terwijl de ouders voorlichtingen volgen, kunnen de toekomstige brugklasleerlingen een activiteit doen in o.a. de Grootkeuken en de gymzaal. In het Schans café in de aula kunnen bezoekers terecht voor een kopje soep, een broodje of wat te drinken en een gezellig praatje.”

De winterfair vindt plaats op dinsdag 23 januari van 17.00 tot 21.00 uur op het schoolplein van vmbo Schans in Sleeuwijk. De inloopavond is diezelfde avond van 18.00 tot 20.30 uur.