Orgelvirus op jonge leeftijd: nu jubileren Thea Bok, Jean de Kock en Evert Verweij

WIJK EN AALBURG • Hervormd Wijk heeft drie organisten in het zonnetje gezet vanwege het jubileum dat zij vierden.

Jean de Kock en Evert Verweij werden gehuldigd, omdat ze allebei 40 jaar het orgel van de Wijkse kerkgemeente bespelen. Thea Bok-van Wijnen omdat ze al meer dan 25 jaar de toetsen van het iBlank-orgel indrukt.

Jean de Kock (72) werd in 1983 vaste organist van de gemeente nadat hij eerst van 1976 tot 1983 als hulporganist van wijlen Henk Vos was geweest. Evert Verweij werd ook in1983 de andere vaste organist. Thea Bok werd in 1999 aangesteld.

Orgelvirus

Het organist zijn zat er bij alle drie al vroeg in. Het orgelvirus kreeg De Kock al te pakken toen hij een jaar of zes was. “Ik vond het geluid van het pijporgel in onze kerk in Waardenburg zo mooi dat ik zelf ook organist wilde worden”, vertelt hij. Een poos later werd er thuis een traporgel aangeschaft voor de jonge Jean.

Ook organist in Waardenburg

Toen hij 14 jaar was, werd hij door de gereformeerde gemeente in Waardenburg aangezocht om daar op het orgel de gemeentezang te komen begeleiden. “Daar ben ik toen tien jaar organist geweest.”

Na zijn verhuizing naar Wijk en Aalburg kwam hij al in 1973 in aanraking met hervormd Wijk. “Ik werd toen door Piet Versteeg gevraagd bij de opening van het oude Rehoboth, omdat de vaste organist Henk Vos die dag niet kon”, herinnert hij.

Orgelles als kind

Evert Verweij (65) kwam in beeld bij de kerkgemeente door zijn verhuizing van Kapelle-Biezelinge naar Wijk en Aalburg. “Dat kwam mede door het wegvallen van Henk Vos. Er moest versterking komen en toen ben ik erbij gekomen”, vertelt Verweij, die nu ook nog één van organisten van hervormd Veen is.

“Vroeger gingen veel kinderen op orgelles. Bij ons thuis stonden twee harmoniums met als gevolg dat ook ik op orgelles ging.” Verweij begon zijn ‘organisten loopbaan’ in zijn toenmalige woonplaats Kapelle-Biezelinge.

Verlate huldiging

Voor Thea Bok (55) was er donderdagavond een verlate huldiging. Zij was in de coronatijd 25 jaar organist in Wijk, maar dat kon toen niet worden gevierd. Ook Thea Bok, geboren en getogen in Delwijnen, was vanaf haar kinderjaren al orgelfan.

Ze werd aangestoken door haar acht jaar oudere zus Hanneke. “Ik vond het geweldig interessant. Toen ik zeven jaar was ben ik op orgelles gegaan. Ik kreeg les van Tom van Ooijen aan de muziekschool in Zaltbommel. Toen ik dertien jaar was mocht ik invallen bij de kerk van Kerkwijk. Eerst naast mijn zus.”

Oorkonde en lunchbon

Toen ze verhuisde naar Wijk en Aalburg kwam ze in beeld bij hervormd Wijk. “Kees van der Steenhoven verhuisde naar Zeeland. Die ben ik toen opgevolgd.” Inmiddels is Thea Bok in Wijk al 28 jaar één van de vaste organisten. De organisten werden verrast met een oorkonde en een lunchbon.