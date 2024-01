Werkzaamheden in zwembad Werkina begonnen: eerste bad ondergaat transformatie

za 20 jan 2024, 11:20

WERKENDAM • Spelen en zwemmen in een vernieuwd bad. Vanaf april is dit mogelijk in zwembad Werkina in Werkendam.

Tijdens de kerstvakantie zijn de werkzaamheden aan het eerste bad, dat een transformatie ondergaat, gestart.

Gloednieuwe parasols en tegels

Rondom het zwembad wordt een zonnige sfeer gecreëerd met gloednieuwe parasols en tegels. Extra zit- en ligplaatsen worden toegevoegd, en aan de zijde van de zonneweide komt een verhoogd zitgedeelte. Kortom, het eerste bad zal niet meer hetzelfde zijn als voorheen.

Nog een verrassing voor kinderen

Naast het vernieuwde eerste bad wacht er nog een leuke verrassing voor de kinderen, maar dit blijft nog even geheim.

Op tijd klaar voor start zwemseizoen

De werkzaamheden aan het eerste bad worden naar verwachting rond maart afgerond, ruim op tijd voor het nieuwe zwemseizoen. Momenteel ligt het werk even stil vanwege vorst en veel regen, maar zodra het weer droger en warmer is, wordt er hard gewerkt om dit project te voltooien.

Toekomstige plannen

Dankzij Stichting Vrienden van Werkina, gesteund door lokale ondernemers, wordt uiteindelijk het hele zwembad gemoderniseerd. Hoewel de stichting zelf al veel ideeën heeft over het ‘updaten’ van het zwembad, worden ook de inwoners van Werkendam uitgenodigd om mee te denken.

Ideeën kunnen worden gedeeld via stichtingvriendenvanwerkina@gmail.com of via social media.