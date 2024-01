Lucie en Truitje presenteren bingo in Almkerk voor Roparun

ALMKERK • Het was even spannend of Roparun Team Altena 280 dit jaar aan de start zou staan van de Roparun. Inmiddels is het team bijna compleet, en zijn de teamleden vol enthousiasme bezig met het organiseren van activiteiten om zo veel mogelijk geld in te zamelen.

Op vrijdag 26 januari organiseren zij weer hun inmiddels fameuze bingo. De bingo wordt gepresenteerd door Lucie en Truitje, die er altijd een hilarisch feest van weten te maken.

Grote prijzen

Elk jaar wordt de bingo gesponsord door ondernemers uit de regio. Ook dit keer zijn er weer veel mooie prijzen te winnen in vijf bingorondes en twee superrondes, waarin extra grote prijzen te winnen zijn.

Naast bingo ook loterij

Naast de bingo is er zoals altijd ook de loterij, met een tafel vol leuke prijzen. De loten voor de loterij zijn altijd binnen een paar minuten uitverkocht, dus wees er snel bij.

Contant betalen

De volledige opbrengst van de avond gaat naar de Roparun en dus naar diverse initiatieven voor mensen die kanker hebben. Er kan deze avond alleen contant worden afgerekend.

Bingo in ‘t Wapen van Emmickhoven

Let op, dit keer is de bingo in ‘t Wapen van Emmickhoven aan de Brugdam 5 in Almkerk. De zaal opent om 19.00 uur, en dan vangt ook de loterij aan. De bingo start om 19.30 uur.