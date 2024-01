Nederpopkoor A27 uit Nieuwendijk zet jubilarissen in het zonnetje

di 16 jan 2024, 10:26

NIEUWENDIJK • Het bestuur van Nederpopkoor A27 in Nieuwendijk heeft maandagavond 25 leden geëerd voor hun 15-jarig lidmaatschap en acht leden voor hun 12,5-jarig jubileum. De leden werden in het zonnetje gezet en ontvingen een bloemetje als blijk van waardering.

Nederpopkoor A27 is opgericht op 12 januari 2009 en bestaat dit jaar 15 jaar. In deze tijdsperiode is het koor flink actief geweest met het zingen van Nederlandstaligen popliederen, niet alleen tijdens de repetities op maandagavond, maar ook bij optredens en concerten.

Meezingen

Wie deel uit wil maken van dit koor, is van harte welkom op maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur in het ONS-gebouw aan de Rijksweg in Nieuwendijk.