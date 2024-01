Altena opent nu ook energieloket voor bedrijven, verenigingen en kerken

ALTENA • Gemeente Altena had al een energieloket voor huiseigenaren en huurders: Altena Woont Slim. Daar komt nu een loket bij voor bedrijven, (sport)verenigingen en kerken: Altena Onderneemt Slim.

Altena Onderneemt Slim is de plek waar ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties terecht kunnen voor onafhankelijk advies over energiebesparing en duurzame energie.

Het kan een hele puzzel zijn om een bedrijf, clubgebouw of kerk te verduurzamen. Waar begin je, wat kost het, welke subsidies zijn er? Het energieloket is een gids in verduurzamingsland.

‘Opgaven zijn groot’

“De opgaven rond verduurzaming zijn groot; de CO2-uitstoot moet omlaag en we willen de kosten drukken”, zegt wethouder Claudia Schipper. “Daarbij lopen we tegen uitdagingen aan, zoals ruimte op het stroomnet. Maar Altena zou Altena niet zijn als we niet innovatief, onderling en in goede samenwerking aan oplossingen werken.”

Energiehub

Speciaal voor bedrijventerreinen kan Altena Onderneemt Slim helpen met het collectief energie produceren en onderling energie leveren. Een goed voorbeeld is een ‘energiehub’. In zo’n hub worden vraag en aanbod van energie lokaal samengebracht. Daarmee komt er lokaal weer ruimte op het energienet.

Twintig gratis energieadviezen

De gemeente geeft via Altena Onderneemt Slim twintig ondernemers een gratis energieadvies. Een onafhankelijke adviseur doet een uitgebreide analyse van het energieverbruik en de besparingsmogelijkheden. De eerste twintig aanmelders ontvangen een energieadvies. Aanmelden kan via www.altenaonderneemtslim.nl.

Informatie en advies op maat

Deze website biedt ook informatie, online checks over onder andere wettelijke verplichtingen en subsidies, en er kan een energieadviseur aangevraagd worden. Het eerste oriëntatiegesprek is gratis.