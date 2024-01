Anderen leren hoe je mensenlevens redt: Arjan Burghout doet het al 25 jaar

UITWIJK-WAARDHUIZEN • Arjan Burghout is 25 jaar EHBO-instructeur bij KNV EHBO Uitwijk-Waardhuizen, waarvan hij ook voorzitter is. Een EHBO’er in hart en nieren die op de lagere school al jeugd-EHBO-diploma’s behaalde en op zijn veertiende aan zijn eerste EHBO-wedstrijd deelnam. In 1998 sleepte hij zijn instructeursdiploma in de wacht.

In gemeentecentrum De Hoogt in Uitwijk wordt op donderdagavond 11 januari stilgestaan bij het zilveren jubileum van Burghout. EHBO-instructeur, ook wel EHBO-docent genoemd, wordt je niet zo maar. Arjan Burghout (49) moest er voor de opleiding destijds twee jaar lang voor naar Roosendaal, voordat hij het begeerde diploma in 1998 in handen kreeg.

“In Roosendaal kreeg ik om de veertien dagen op zaterdagochtend les”, vertelt de geboren Almkerker maar in Rijswijk woonachtige projectleider bij een installatiebedrijf.

Met de paplepel ingegeven

Arjan Burghout kreeg ‘het EHBO’ met de paplepel ingegeven. Zijn vader Kees Burghout, die in 1995 op 42-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een tragisch bromfietsongeluk, ging hem voor. Burghout senior was naast voorzitter ook instructeur bij EHBO Uitwijk-Waardhuizen.

‘Mooi om kans van overleven te vergroten’

De huidige preses is dus echt in de voetsporen van zijn vader getreden. “Dat ik me bij de EHBO zou aansluiten was al vroeg duidelijk”, wijst Burghout junior op zijn eerste schreden die hij al op de lagere school zette.

“Ik heb veel meegekregen van mijn vader en kreeg er ook steeds meer plezier in. Ik vind het nog steeds leuk en heel mooi om te doen. Het is mooi werk om je naaste op een goede manier te kunnen helpen en de kans van overleven te vergroten.”

Grootste verandering: reanimatielessen

Gedurende de looptijd van zijn instructeur zijn veranderde en verbeterde er veel. Burghout begon destijds met de cursisten eigen te maken in de lesstof van de 24e druk. “Inmiddels zitten we al in de lesstof van de 28e druk”, legt hij uit. Met druk wordt de handleiding bedoeld. “De grootste verandering is geweest dat wij als docenten reanimatielessen gingen geven. Dat was voorheen voorbehouden aan artsen en verpleegkundigen.”

AED heeft veel impact

Ook nieuwe en efficiëntere technieken kwamen erbij. Een voorbeeld daarvan is de Automatische Externe Defibrillator (AED). AED en reanimeren. “Het kan veel impact geven zowel bij de hulpverlener als bij het slachtoffer”, weet Burghout uit ervaring. “Onderschat dat niet. Het doet echt iets met je. Je geeft de persoon de kans om te overleven. Als het je niets doet, is het over.”

Zo’n 250 mensen aan diploma geholpen

Voor Arjan Burghout, die ook instructeur is bij de EHBO van Brakel-Poederoijen en Aalst, voelt de vereniging Uitwijk-Waardhuizen als een warm bad. “De vereniging bestaat sinds 1981 en telt door de jaren heen altijd rond de 25 leden.” Hij weet niet precies hoeveel cursisten hij aan een diploma hielp. “Ik heb het niet bijgehouden. Ik schat op een 250 met een EHBO- of een reanimatie-diploma.”

Inmiddels heeft hij in Linda de Groot ook in de vereniging al een collega instructeur erbij gekregen. Arjan Burghout is ook blij met de twee eigen Lotusslachtoffers. “Daardoor kunnen we slachtoffers goed nabootsen en daarmee gaat de leercurve omhoog.”