Automobilisten opgelet: spoedreparatie aan asfalt op Merwedebrug leidt tot afsluiting A27

REGIO • Automobilisten die vanuit Utrecht richting Breda reizen, ondervinden in de nacht van vrijdag op zaterdag hinder door de volledige afsluiting van de A27 tussen knooppunt Gorinchem en afrit Werkendam.

Het asfalt op de Merwedebrug, dat onlangs al volledig werd vervangen vanwege ernstige schade, blijkt opnieuw reparatie nodig te hebben. De spoedreparatie zal tussen vrijdagavond 22.00 uur en zaterdagochtend 06.00 uur plaatsvinden.

Half uur extra reistijd

Automobilisten die richting Breda reizen, dienen rekening te houden met extra reistijd van ongeveer een half uur als gevolg van de afsluiting.

Omleidingsroutes

Om het verkeer in goede banen te leiden, worden er omleidingsroutes ingesteld, en automobilisten worden geadviseerd gebruik te maken van alternatieve wegen.

Verkeer richting Breda wordt omgeleid vanaf knooppunt Gorinchem via Zaltbommel over de A15, de A2, en de A59, of via Dordrecht over de A15, de N3, en de A16.