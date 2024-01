Christelijk Gemengd Koor “Con Amore” uit Sleeuwijk zoekt (gast)leden

SLEEUWIJK • Christelijk Gemengd Koor “Con Amore” uit Sleeuwijk gaat weer met veel enthousiasme beginnen met het programma voor 2024. Hiervoor is men op zoek naar nieuwe leden of gastleden om het koor te versterken.

Wat als eerste op het programma staat, is het uitvoeren van de Marcus Passie op Palmzondag 24 maart en op Goede Vrijdag 29 maart. Deze Passie is samengesteld en bewerkt door de dirigent van het koor dhr. Jaap Kwakkel. Wie het leuk vindt om hierin mee te zingen is als (gast)lid van harte welkom. De muziek is Nederlandstalig en niet moeilijk om in te studeren.

‘Wij kunnen uw stem goed gebruiken. Tot aan deze uitvoeringen zijn aan deze deelname geen kosten verbonden. Voor wie als lid wil blijven, gaat vanaf 1 mei de contributie in’, laat het koor weten.

Repetities

Het koor repeteert op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Bolderik in Sleeuwijk. De repetities voor de Marcus Passie beginnen op maandag 15 januari. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar conamoresleeuwijk@gmail.com, of te bellen naar 0183-505609. Aanmelden kan ook tijdens de repetitie vanaf 15 januari in de Bolderik, Nanningh Keyserstraat 2.