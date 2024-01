• Archieffoto van de Lange Wiep in Werkendam.

AltenaLokaal uit ongenoegen over het niet nakomen van toezeggingen door college

49 minuten geleden

Nieuws 121 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • Philip den Haan, fractievoorzitter van AltenaLokaal, uit zijn ongenoegen over het niet nakomen van toezeggingen door het college van burgemeester en wethouders. ‘Op dit moment staan meer dan vijftig toezeggingen open die volgens uw eigen toezegging al afgedaan hadden moeten zijn’, schrijft hij in een brief aan het college.

Den Haan en zijn partijgenoten merken op dat het nakomen van toezeggingen een voortdurend aandachtspunt blijft voor het college. Ook de uitvoering van aangenomen moties van de raad verdient volgens hem meer aandacht. Den Haan kondigt aan hierover in gesprek te willen gaan met de betrokken partijen om te onderzoeken hoe deze situatie verbeterd kan worden.

Vragen over Lange Wiep

In zijn brief aan het college haalt Den Haan ook de problemen rond verkeersveiligheid op de Lange Wiep in Werkendam aan. Langs deze weg wordt de nieuwe wijk ‘Achter de Schans’ gebouwd, maar de infrastructuur voor fietsers en voetgangers liet lange tijd op zich wachten.

AltenaLokaal stelde hierover vragen aan het college in februari 2023. De partij en de gemeenteraad werd toen beloofd dat ze nog voor het zomerreces geïnformeerd zouden worden over te nemen maatregelen. ‘Mijn fractie noch de raad heeft sindsdien iets van uw college gehoord’, benadrukt Den Haan.

Het was pas in Het Kontakt van donderdag 28 december 2023 dat de partij vernam dat er op korte termijn een fiets- en voetpad wordt aangelegd, samen met overwegingen voor meer maatregelen op zowel korte als lange termijn. ‘Is dit de nieuwe manier van de raad informeren?’, vraagt Den Haan zich af.

Opheldering

AltenaLokaal vraagt in de brief aan het college om opheldering over het niet verstrekken van informatie aan de raad. Ook wil de partij weten aan welke maatregelen men voor de Lange Wiep denkt en wanneer deze worden uitgevoerd.

Het moet overigens worden opgemerkt dat de gemeente Altena wel via de eigen website informatie heeft gedeeld over verkeersmaatregelen aan de Lange Wiep in Werkendam.