Tieners van jeugdgroep Youth Altena halen groot bedrag op met ‘Eetproject voor Cambodja’

di 9 jan 2024, 14:44

Nieuws 113 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALMKERK • Een groep van achttien tieners van de jeugdgroep Youth Altena organiseerde zelfstandig een driegangendiner voor het goede doel. Met een opkomst van wel honderd bezoekers bleek het ‘Eetproject voor Cambodja’ een onverwacht succes.

Onder begeleiding van Manuel Dalm, Elea van Rijswijk, Rhodé Naaijen en Deborah Bol werd een menu samengesteld, werden flyers verspreid, de planning gemaakt, prijspakketten ingezameld en boodschappenlijsten opgesteld. Het doel was om minstens 1600 euro in te zamelen voor een project gericht op tieners en kinderen in Cambodja.

Uitdagende klus

Op donderdag 4 januari werd de actie uitgevoerd. Om 09.00 uur ‘s ochtends stonden enkele jongeren klaar bij de Albert Heijn. Met blauwe karretjes werden alle ingrediënten voor burrito’s, salades, schnitzelmenu’s en meer door het centrum van Almkerk gereden. Al snel voegden meer tieners zich toe om te helpen met het snijden van grote hoeveelheden paprika’s, courgettes en uien.

Hoewel het een uitdagende klus was, werden om 17.30 uur de eerste voorgerechten geserveerd. Een team van zes keurig geklede tieners in het zwart zorgde ervoor dat iedereen een plek vond in de volle zaal van ‘t Wapen van Emmickhoven.

Tussen de gangen door werden er tientallen prijzen verloot, wat zorgde voor veel gezelligheid en spannende momenten. De jonge organisatoren, 14, 15 en 16 jaar oud, hebben een bewonderenswaardige prestatie geleverd door vrijwel zonder hulp van volwassenen deze actie tot een groot succes te maken.

Heftige omstandigheden

Door de recente vermissing van Yoran Krol, die ook zou helpen, werd bijna besloten om de hele actie af te gelasten vanwege de heftige omstandigheden en het verdriet. Uiteindelijk werd echter besloten dat verdriet en leegte niet het leven wat er wel is moeten roven. Yoran werd gemist. Met de opbrengst van de actie worden kinderen en tieners geholpen, en het besef groeide van hoe belangrijk dit is.

‘Indrukwekkend bedrag’

‘Met een opbrengst van 2850 euro is een indrukwekkend bedrag ingezameld om het project van Tabitha Schouten te ondersteunen. Dit stelt hen in staat om kinderen en tieners in de armste wijken van Phnom Penh te bereiken met zowel Gods liefde als praktische hulp. De zaal van het Wapen werd kosteloos ter beschikking gesteld door de familie Dalm. Onze oprechte dank gaat uit naar alle bedrijven die prijspakketten hebben gedoneerd, evenals naar alle bezoekers voor hun bijdrage aan dit goede doel’, laten de organisatoren weten.

Donaties zijn nog steeds mogelijk via IBAN: NL91RABO0131736736 ten name van Stichting World Outreach Network, met vermelding ‘Eetproject Cambodja’.