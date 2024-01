Historische Reeks Land van Heusden en Altena maakt doorstart met nieuw bestuur

ma 8 jan 2024, 16:13

Nieuws 170 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • Deel 30 van de Historische Reeks Land van Heusden en Altena verscheen in november 2022. Bij de presentatie ervan gaf voorzitter Cees de Gast aan dat dit – in ieder geval voorlopig – het laatste deel in de Reeks zou zijn en dat zowel hij als bijna alle andere bestuursleden hun functies zouden neerleggen.

Overtuigd van het feit dat ook na dertig delen nog lang niet alles is geschreven over de geschiedenis van het Land van Heusden en Altena hebben bestuursleden Teus van Tilborg en Mariska Heijmans de voorbije periode gebruikt om de mogelijkheden van een doorstart van de Historische Reeks te onderzoeken.

Doorstart

Die doorstart is per 1 januari 2024 gerealiseerd met het aantreden van een vrijwel geheel nieuw bestuur. Dit bestuur wordt gevormd door: Mariska Heijmans (voorzitter), Jedidja de Graaf (secretaris), Hans Scherff (penningmeester), Bas van Andel (bestuurslid) en Jacob Vos (bestuurslid).

Platform voor auteurs en onderzoekers

Het nieuwe bestuur wil als vanouds een platform bieden aan auteurs over en onderzoekers naar het verleden van het Land van Heusden en Altena. Doel is en blijft het publiceren van nieuwe delen in de Reeks, zij het niet per se jaarlijks. De komende periode zal worden gebruikt om op te starten en keuzes te maken.

‘Voor nu wil het bestuur de aftredende bestuursleden heel erg bedanken voor hun jarenlange inzet voor de Historische Reeks, zowel op inhoudelijk als bestuurlijk vlak’, meldt het nieuwe bestuur. ‘Mede dankzij hen ligt er de mooie erfenis van dertig delen historie. Het streven is die zo goed mogelijk voort te zetten.’

Contact opnemen kan als vanouds via info@historischereeks.nl.