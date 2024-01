Weerstand tegen plan voor ‘greenport’ met 15 windmolens tussen Nieuwendijk en Werkendam

vr 5 jan 2024, 16:42

WERKENDAM/NIEUWENDIJK • Plannen voor een ‘greenport’ in Werkendam hebben onrust veroorzaakt onder de omwonenden van de Grotewaardweg tussen Nieuwendijk en Werkendam. Volgens plannen van de initiatiefnemers van Q-Green zijn er vijftien windmolens nodig om de greenport te realiseren, en daarvoor wordt overwogen de polder tussen Werkendam en Nieuwendijk te gebruiken.

Hoewel de plannen zich nog in een vroeg stadium bevinden, ziet het CDA Altena al reden genoeg om actie te ondernemen en schriftelijke vragen aan het college te stellen. In februari 2023 heeft de gemeenteraad zich immers al uitgesproken tegen het plaatsen van hoge windmolens op het grondgebied van Altena.

Wat is Greenport Werkendam?

Het idee achter Greenport Werkendam is om met windmolens energie op te wekken voor elektrische schepen, die bij een laadponton groene stroom kunnen laden.

De conceptplannen bevatten niet alleen groene stroom voor de elektrische scheepvaart, maar ook voor de grootschalige productie van algen om bij te dragen aan de eiwittransitie. De reststoffen hiervan kunnen gebruikt worden als emissiearme meststof door boeren.

Het Q-Green concept streeft dus naar CO2-reductie en verduurzaming.

Lokale initiatiefnemers

Initiatiefnemers zijn lokale ondernemers, waaronder Werkina B.V. gespecialiseerd in elektrische vaartuigen, en landeigenaren in Altena verenigd in de coöperatie Landwind. Windmolenexploitant DunoAir is ook bij het concept betrokken.

Volgens de website van Q-Green ‘levert het concept een belangrijke bijdrage aan de aanpak van de grote klimaat- en maatschappelijke vraagstukkenstukken waar we voor staan’.

‘Grote nadelen’

CDA Altena benadrukt echter dat de plannen voorbijgaan aan de ‘grote nadelen’ van het plaatsen van grote windturbines in het open gebied van Altena.

‘Naast slagschaduw, laagfrequent geluid en horizonvervuiling blijken deze windturbines ook splijtzwammen te zijn in de samenleving. Initiatiefnemers worden er beter van en de lasten en overlast landen bij omwonenden’, stelt CDA-raadslid Arno Bouman in een brief aan het college.

Kan de gemeente overruled worden?

‘In mondelinge uitspraken richting inwoners wordt door de initiatiefnemers aangegeven dat men de gemeente niet nodig heeft en dit rechtstreeks met de provincie zal regelen. Hierdoor is grote onrust ontstaan’, gaat Bouman verder. Het raadslid wil daarom van het college weten of de provincie Altena kan overrulen bij het verlenen van een vergunning voor de bouw van de windmolens.

Erg waarschijnlijk is dit overigens niet, aangezien de gemeenteraad zich vorig jaar al heeft uitgesproken tegen het plaatsen van hoge windmolens op het grondgebied van Altena. Aanleiding hiervoor was het plan van Edelweiss Renewables om vier windturbines te plaatsen langs het Noorderafwateringskanaal tussen Hank en Dussen.

Geen opdracht voor windmolens

Bovendien ligt er voor de gemeente Altena geen opdracht om duurzame energie op te wekken door middel van windmolens. In plaats daarvan is in de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) afgesproken om tot 2030 extra zonnevelden en -daken in de gemeente te realiseren.

Echter, in november 2023 bleek dat de regio al op schema lag om de gezamenlijke doelstelling te halen, waardoor er voorlopig geen medewerking meer wordt verleend aan nieuwe initiatieven voor grootschalige zonnevelden om extra druk op het elektriciteitsnet te voorkomen.

Verkennende fase

De website van Q-Green wekt de suggestie dat de plannen zich al in een vergevorderd stadium bevinden, gezien het gedetailleerde tijdschema dat wordt gepresenteerd. Dit schema geeft aan dat de vergunningsprocedure in 2025 zal worden afgerond en de bouw van het windpark in 2026 van start zal gaan.

Het lijkt echter te gaan om een concept tijdschema. Uit navraag bij de gemeente blijkt namelijk dat, naar aanleiding van het standpunt van de gemeenteraad, in principe geen medewerking wordt verleend aan de bouw van windmolens in Altena. Of deze plannen daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden, blijft dan ook zeer onzeker.

Q-Green is om toelichting van de plannen gevraagd, maar men heeft nog niet gereageerd.