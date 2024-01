Riveer kondigt wijzigingen in nieuwe dienstregeling aan na feedback van passagiers

vr 5 jan 2024, 13:42

Nieuws 480 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLEEUWIJK/WERKENDAM/WOUDRICHEM • Veerdienst Riveer kondigt aanpassingen aan in de nieuwe tijdelijke dienstregeling vanaf maandag 8 januari. Deze aanpassingen zijn een reactie op de feedback van passagiers over de dienstregeling die op dinsdag 2 januari van start ging.

In de afgelopen dagen ontving de nieuwe dienstregeling kritiek van passagiers, vooral omdat deze niet goed aansloot op de schooltijden van leerlingen die naar scholen in Gorinchem of Hardinxveld gaan.

Politiek laat van zich horen

Ook de politiek liet van zich horen. In een brief aan het college schreef CDA-raadslid Otto van Breugel: “In sommige gevallen moeten scholieren nu anderhalf uur eerder vertrekken om op tijd op school te komen, terwijl eerder werd gecommuniceerd dat Riveer een perfecte vervoersoptie voor scholieren was.”

Van Breugel merkte ook op dat de aankondiging van de wijzigingen erg kort voor de ingangsdatum plaatsvond. “Slechts twee dagen voordat de nieuwe dienstregeling ingaat.”

Wijzigingen in dienstregeling

De nieuwe dienstregeling werd geïntroduceerd toen op 2 januari de nieuwe elektrische veerboten werden ingezet op de routes rond Gorinchem, Sleeuwijk, Hardinxveld, Werkendam en Woudrichem. Vanaf maandag 8 januari wordt deze dus aangepast op basis van de ervaringen uit de eerste week met de nieuwe schepen.

‘De komende periode wordt samen met medewerkers en passagiers gekeken of de dienstregeling zo goed werkt met de mogelijkheden van de nieuwe schepen’, laat Riveer weten.

Riveer waardeert de feedback van passagiers op de nieuwe dienstverlening. Input kan worden gestuurd naar info@riveer.nl. De reacties worden verzameld en op basis van de feedback en de technische mogelijkheden wordt de dienstregeling mogelijk aangepast.

Veranderingen

De dienstregeling van Riveer zal blijven veranderen om te optimaliseren. Passagiers wordt geadviseerd de dienstregeling van hun traject nauwlettend te volgen via www.riveer.nl of de Riveer app. Hier is altijd de actuele dienstregeling terug te vinden.