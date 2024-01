Ruimteproblemen BoekBankHank nog niet opgelost, wel een nieuwe boekenmarkt

wo 3 jan 2024, 16:43

HANK • BoekBankHank organiseert op 27 en 28 januari opnieuw een boekenmarkt.

Vorig jaar kon BoekBankHank vanwege ruimtegebrek slechts één boekenmarkt organiseren. Deze enkele markt heeft echter een mooie opbrengst opgeleverd, die zoals gewoonlijk ten goede is gekomen aan Stichting de Toren.

Nieuwe verlichting

Dankzij bijdragen van BoekBankHank, Rabobank en Janson Bridging uit Hank kan Stichting de Toren de verlichting van de uurwerken van de toren vernieuwen.

Nog geen definitieve oplossing

De ruimteproblemen van BoekBankHank zijn nog niet opgelost. Doordat de parochiezaal in de Kerkstraat momenteel in gebruik is voor kerkdiensten, wordt er gezocht naar een andere locatie. Een definitieve locatie is nog niet gevonden. Voorlopig zal BoekBankHank zijn activiteiten voortzetten in de kerk.

Boekenmarkt

Op 27 en 28 januari zal de eerste boekenmarkt van het nieuwe jaar plaatsvinden in de kerk. De boeken worden uitgestald op de kerkbanken, waarvoor de benodigde materialen zijn gefinancierd door Rabobank Altena-Bommelerwaard met een Duurzaamheidsbijdrage.

Openingstijden van de boekenmarkt zijn beide dagen van 10.00 tot 15.00 uur. Bezoekers kunnen een uitgebreide collectie boeken verwachten in diverse genres. Door steeds zorgvuldig te selecteren bewaakt men de kwaliteit van de collectie. Dit wordt mogelijk gemaakt door de vrijwilligers van BoekBankHank.