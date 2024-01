Wandelroute langs de Oude Hollandse Waterlinie genomineerd voor prestigieuze titel

wo 3 jan 2024, 15:36

REGIO • De wandelroute beschreven in de gids ‘Lopen langs de Oude Hollandse Waterlinie’ is genomineerd voor de titel ‘Wandelroute van het Jaar 2024’.

Vijf routes, drie in Nederland en twee in België, zijn nog in de race voor deze prestigieuze titel. Uit een longlist van tien titels heeft de jury de Bonifatiusroute Dorestad-Wijk bij Duurstede-Dokkum (NL), Venntrilogie (BE), Rondje Limburg (NL), GRP573 Vesdre & Hautes Fagnes (België) en Lopen langs de Oude Hollandse Waterlinie (NL) geselecteerd.

Al deze routes zijn door de juryleden nagelopen en beoordeeld aan de hand van een groot aantal criteria als ondergrond, bewegwijzering, landschap, kwaliteit van de informatie etc.

Historisch erfgoed

‘Lopen langs de Oude Hollandse Waterlinie’ neemt wandelaars mee op een tocht van meer dan 170 kilometer langs dit historische erfgoed, dat een cruciale rol speelde in het conflict tussen Nederland en Frankrijk in het rampjaar 1672. Het ingenieuze systeem van rivieren, gegraven waterwegen en vestingen werd gebruikt door de Hollanders om zich succesvol te verdedigen tegen de vijand.

Tijdens de lange wandeling langs dit historisch erfgoed is de wandelgids de leidraad die je door polders en langs kronkelende rivieren en oude vestingstadjes van Woudrichem naar Muiden loodst.

De gids geeft een routebeschrijving in beide richtingen en verdeelt de totale afstand in elf etappes die met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Ook de aan- en aflooproutes van en naar de treinstations en/of bushaltes worden beschreven. De route gebruikt knooppunten, maar heeft ook een eigen bewegwijzering. Er is tevens een -track beschikbaar.

Winnende wandelroute?

Op zaterdag 2 maart zal tijdens de eerste dag van de Fiets en Wandelbeurs in Gent blijken of deze wandelroute als winnaar uit de bus komt.