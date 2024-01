Altena deelt Parels, Kristal en Schaal uit, burgemeester Lichtenberg lost dilemma op

wo 3 jan 2024, 11:40

ALMKERK • Met een vrolijk filmpje blikte de gemeente Altena dinsdagavond terug op haar vijfjarig bestaan. Het vormde een opwarmertje voor de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Egbert Lichtenberg, maar ook voor de uitreiking van diverse onderscheidingen, zoals de Parels, Kristal en Schaal van Altena.

Het Kristal van Altena was voor Tim van Linstee (22 jaar) uit Rijswijk. Tim zet zich vooral in voor watersportvereniging Woudrichem door jongeren te trainen en enthousiasmeren voor roeien, nieuwelingen op weg te helpen en hen vertrouwd te maken op de rivier.

Ook begeleidt hij jongeren naar diverse wedstrijden, waaronder het WK, NK, Regatta’s en een wedstrijd in Schotland. Daarnaast laat hij basisscholen kennismaken met roeien.

Acht Parels

Dit jaar werden acht Parels van Altena uitgedeeld aan vrijwilligers. De Parels gingen naar Anneke Schermers, (66 jaar) uit Woudrichem, die in Werkendam en Sleeuwijk de kledingwinkels van GAiN opende met verkoop van tweedehandskleding voor het goede doel. Daan van der Beek (68 jaar) uit Babyloniënbroek is zeer actief bij ijsclub ‘Juliana’.

Fran van Vugt (73 jaar) uit Werkendam zet zich al vele jaren bijzonder actief in voor de bewoners en zorgmedewerkers van Altenhove. Juliette de Graaff (49 jaar) uit Almkerk vormt de spil voor de jeugd (120 leden) bij korfbalvereniging ACKC.

Wout van Brakel (57 jaar) uit Andel is al 25 jaar zeer actief bestuurslid van Oranjevereniging Juliana in Andel. Ook blijft hij zich inzetten om de historie van Andel levend te houden.

‘Mooiste beachcomplex van Nederland’

Mario Schoon (60 jaar) uit Werkendam heeft de huidige locatie van beachsportvereniging Copakadijk 22 jaar geleden aangelegd. Daarnaast verzorgt hij het onderhoud van de sportlocatie, volgens Lichtenberg het mooiste beachcomplex van Nederland.

Petra van der Niet (62 jaar) uit Sleeuwijk helpt vluchtelingen in de gemeente Altena. Ook is zij hulpkoster in de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk en begeleidt ze cliënten die bij Tikkie Anders werken.

Lucien van Velthoven (68 jaar) uit Hank verzorgt het groenonderhoud bij het kerkhof in Hank. Daarnaast omderhoudt hij als vrijwilliger de voetbalvelden bij voetbalclub Be Ready en helpt hij als vrijwilliger bij Steunpunt de Dotter.

Schaal van Altena

Voor de Schaal van Altena werden door een onafhankelijk jury drie organisaties voorgedragen; weidevogelgroep Altenatuur, schippers van Pontje Steur en de stichting Sport en Spel uit Andel. De vrijwillige schippers van Pontje Steur zetten al meer dan 20 jaar ca. 24.000 fietsers en wandelaars over bij het Steurgat. De vrijwilligers zijn ook gastheer van de Biesbosch.

Stichting Sport en Spel organiseert sinds 1974 activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, zoals soos, fitness, zwemmen en de Activoband. De organisatie heeft ruim honderd leden en zeventig tot tachtig vrijwilligers.

De winnaar van de Schaal van Altena werd de weidevogelgroep van Altenatuur. Zij vierden in 2023 haar 25-jarig jubileum. Dankzij deze inzet is de weidevogelstand in Altena stabiel met zelfs een lichte toename, dat in tegenstelling tot de rest van Brabant. Naast de activiteiten op het veld worden basisscholen bezocht om kinderen vertrouwd te maken met de natuur.

Traditie

Met het uitdelen van de drie prijzen zet de gemeente Altena een traditie voort van de voormalige gemeente Woudrichem die op haar nieuwjaarsreceptie ook altijd vrijwilligers in het zonnetje zette.

Het vestingstadje Woudrichem werd in de toespraak van Lichtenberg nog even apart genoemd, naast de parels van twintig dorpen. “Samen maakten ze de fusie tot een succes, als gemeente blijven we zichtbaar en nabij.”

Altenaren

De burgemeester greep tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst ook de kans om het ‘eeuwige’ dilemma tussen ‘Altenezen’ en ‘Altenaren’ voorgoed op te lossen. De vele aanwezigen mochten bij handopsteking hun voorkeur geven. Zo bleek ‘Altenaren’ veruit de favoriete benaming voor de inwoners van de gemeente Altena.

Lichtenberg sloot af met een tekst uit Prediker: ‘Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven’.