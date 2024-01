Bijna vierhonderd mensen bezoeken Groot Woerkums Top 2000 Café

WOUDRICHEM • Bijna vierhonderd bezoekers werden op vrijdagavond 29 december in ’t Rondeel in Woudrichem verwelkomd door Woudrichems Muziekvereniging Kunst Na Strijd, in hun Groot Woerkums Top 2000 Café.

Bij binnenkomst viel meteen op dat veel aandacht was besteed aan de aankleding. De sporthal was omgetoverd tot een sfeervolle setting, met een ruim podium voor het zestigkoppige orkest van Kunst Na Strijd. De details waren goed verzorgd, van het sfeervolle licht tot de mooie aankleding van tafels voor VIP-gasten en ruimte voor staanplaatsen voor het publiek.

Menzo Kortland

Dirigent Jan Nellestijn betrad om exact 20.30 uur het podium in zijn glamour outfit voor de opening met de Top 2000 Tune. De toon was gezet. Menzo Kortland nam later het podium over, ontspannen en op ludieke wijze het programma aan elkaar pratend, en bleek zelf ook als gastsolist op te treden.

Ondanks zijn bekendheid met feestnummers, zoals Snollebollekes en Guus Meeuwis, liet hij zien dat hij ook het wat serieuzere repertoire aankon met nummers als Unchained Melody, My Way en (samen met Sterre van Wijgerden) Music.

Halftime show

Sterre van Wijgerden bracht ook prachtige solostukken ten gehore met nummers als I Will Always Love You en Door De Wind. De ‘halftime show’ van Carlo van der Meijden, met de Top 2000 Bingo, was niet alleen gezellig maar leverde ook leuke prijzen op.

Solo’s

Het talent binnen Kunst Na Strijd kwam mooi naar voren, met verschillende muzikanten die solo’s speelden in diverse uitgevoerde werken (zoals Mac Arthur Park, Innuendo en Coldplay in Symphony).

Arie van der Vliet, bastrombonist van het orkest, bracht een mooie medley van nummers van André Hazes ten gehore, terwijl slagwerker René Kant verrassend ook mondharmonica bleek te spelen en het publiek voor zich won met zijn uitvoering van Piano Man.

Bohemian Rhapsody

Uiteraard werd de avond afgesloten met de nummer één van de NPO Radio 2 Top 2000: Bohemian Rhapsody van Queen.