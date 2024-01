A27 Lexmond-Werkendam weer op eerste plek in ANWB file top 10 2023

di 2 jan. 2024, 11:48

Nieuws 156 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WERKENDAM • De filezwaarte (lengte x duur file) op de Nederlandse wegen is in 2023 met 17 procent opnieuw fors gestegen. Dat concludeert de ANWB op basis van haar meest recente filecijfers, gemeten op alle A- en N-wegen in Nederland. Het traject Lexmond-Werkendam op de A27 staat weer op de eerste plek in de file top 10 van 2023.

Nadat de laatste coronamaatregelen eind maart vorig jaar werden ingetrokken, keerden de dagelijkse files op de wegen vrijwel direct terug. Het afgelopen jaar is de filezwaarte verder toegenomen en daarmee terug op het niveau van vóór corona.

Thuiswerken

De ANWB, die dagelijks de doorstroming op de wegen monitort, concludeert dat het effect van thuiswerken en buiten de spits reizen nauwelijks meer zichtbaar is. Niet alleen tijdens de spitsuren, maar ook overdag stonden er dit jaar veel meer files.

De filezwaarte tijdens de ochtendspits groeide met 10 procent en tijdens de avondspits met 18 procent. Overdag nam het aantal files afgelopen jaar toe met 23 procent.

Dinsdag en donderdag het drukste

Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal files per dag sterk verschilt. Zo blijven de dinsdag en donderdag verreweg de drukste dagen met woon-werkverkeer, terwijl het verkeersaanbod op vrijdagochtend verder afnam. Daar staat tegenover dat het aantal files op vrijdag overdag het afgelopen jaar fors is gegroeid.

In de meeste provincies nam de verkeersdrukte afgelopen jaar toe in vergelijking met 2022. In de drukste provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant groeide de filezwaarte respectievelijk met 18 en 22 procent.

Weer hindert verkeer

Het weer heeft het afgelopen jaar het verkeer ook diverse keren flink gehinderd. In januari en maart zorgden sneeuw en ijzel, vooral in het midden en zuiden van het land, voor forse verkeershinder. Het KNMI heeft dit jaar 5 keer code oranje afgegeven voor zware regen- en onweersbuien.

De zomerstorm Poly leidde op woensdagmorgen 5 juli tot code rood en trof vooral het westen van het land en het gebied rond het IJsselmeer. De drukste spits van het jaar was op 6 april, de donderdagmiddag voor Pasen, op die regenachtige dag stond er 1491 kilometer file.

Top tien

De A27 scoort opnieuw hoog in de file top 10 van de ANWB. Net als vorig jaar staat het traject Lexmond-Werkendam op de eerste plek.

Tijdens de ochtendspits is ook het A27-traject tussen Geertruidenberg en Gorinchem erg druk. In 2022 stond dit traject op de vierde plaats, maar is inmiddels gestegen naar de tweede plaats.