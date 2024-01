Jaarwisseling in Altena en regio relatief goed en beheersbaar verlopen

ma 1 jan. 2024, 14:41

ALTENA • Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, waaronder de gemeente Altena valt, is de jaarwisseling 2023/2024 relatief rustig en beheersbaar verlopen.

Dit komt mede dankzij de paraatheid en inzet van alle hardwerkende hulpverleners. Ook de langdurige voorbereidingen hebben er voor gezorgd dat zij goed hun werk konden doen. Alle hulpdiensten spreken dus van een intensieve, maar beheersbare jaarwisseling.

Druk bij spoedeisende hulp

Het was druk bij de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen in vooral Tilburg en Breda. Daarbij gaat het om vuurwerkslachtoffers, maar bijvoorbeeld ook om patiënten door te veel alcoholinname. In bepaalde gebieden heeft de politie moeten optreden en zijn er enkele aanhoudingen verricht.

155 uitrukken

De brandweer was vooral nodig bij relatief kleine incidenten, niet meer of minder dan gemiddeld tijdens een oudejaarsdag en nieuwjaarsnacht. Het ging vaak om branden, zoals containerbranden en relatief veel autobranden. In totaal geregistreerde de meldkamer 155 uitrukken van de brandweer.

Piek

Meldingen konden veelal met kleine inzetten opgelost worden. De brandweerinzetten zijn over het algemeen ook in een gemoedelijke sfeer verlopen. De meldkamer zat in een piek tussen 23.00 en 03.00 uur. Het was druk, maar men kon het aantal telefoontjes naar het spoednummer goed aan.

Geweld brandweerhulpverleners

Er is één melding van agressie of geweld tegen brandweerpersoneel gemeld in onze regio tijdens de jaarwisseling. Bij deze melding ging het om een kleine buitenbrand waarbij vuurwerk werd gegooid naar brandweermensen. De ervaring leert dat de komende uren/dagen nog meldingen en/of aangiften kunnen volgen.

‘Nog steeds veel abnormaal gedrag’

“De hulpdiensten hebben ook dit jaar gezorgd dat wij veilig oud en nieuw konden vieren. De voorbereidingen en hun volle inzet afgelopen dagen en in de nieuwjaarsnacht maken dat velen van ons terugkijken op een goede jaarwisseling in onze regio”, zegt Theo Weterings, voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

“Al blijft ieder incident of slachtoffer er één te veel. Tijdens de jaarwisseling zien we nog steeds veel abnormaal gedrag. Het opblazen van een prullenbak met vuurwerk is niet normaal en moeten we ook niet normaal vinden. Laat staan een auto in de brand of geweld tegen hulpverleners die hun werk komen doen.”