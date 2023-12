John Hordijk (56) kreeg een nier van zijn vrouw: ‘Het ultieme dat je kunt krijgen’

za 30 dec. 2023, 09:15

WERKENDAM • Na jarenlang te hebben geworsteld met verschillende gezondheidsproblemen, werd de 56-jarige John Hordijk uit Werkendam afgelopen zomer geconfronteerd met nierfalen. Dankzij zijn vrouw Angelique (54) kon hij snel een niertransplantatie ondergaan; zij schonk hem namelijk een nieuwe nier. “Dit is het ultieme dat je van je vrouw kunt krijgen.”

Op medisch vlak heeft John al het nodige meegemaakt, waarbij het ene probleem vaak aanleiding gaf tot het andere. Zo kreeg hij jaren geleden te maken met een darminfectie. Uiteindelijk werd zijn dikke darm verwijderd, waardoor hij sinds zijn 36e een stoma heeft.

De darminfectie sloeg echter door naar zijn lever, met alle gevolgen van dien. Een levertransplantatie volgde, waarvoor afstotingsmedicijnen geslikt moesten worden. “Deze medicijnen zijn erg slecht voor je nieren, en dit heeft ervoor gezorgd dat mijn nieren het begaven.”

John vertelt op een kalme en nuchtere manier, wat opmerkelijk is voor iemand die al zoveel ingrepen heeft moeten ondergaan. “Zo slecht heb ik het nog niet. Er zijn altijd mensen die het slechter hebben”, merkt hij op.

Griepverschijnselen

Afgelopen zomer was het toch even spannend. Na een avond als vrijwilliger in de feesttent op de kermis in Werkendam en een optreden als DJ elders, had John het zwaar. “Dat is niet zo gek na twee drukke avonden, met nieren die toch al niet optimaal functioneren”, dacht Angelique.

Maandag en dinsdag is John nog gaan werken, maar woensdag bleef hij toch maar thuis. ’s Avonds begon hij met overgeven, maar de huisarts hoefde nog niet gebeld te worden: ‘gewoon een griepje’.

Werking van 3 procent

Angelique wachtte echter niet langer af en zodoende werd er vrijdag bij de huisarts en dinsdag in het ziekenhuis bloed geprikt. “Toen bleken mijn nieren nog maar een werking van drie procent te hebben”, vertelt John.

Dit is behoorlijk gevaarlijk, omdat het lichaam zich bij nierfalen na verloop van tijd vergiftigd. Na drie dagen dialyseren was John weer opgeknapt. “Zaterdag was hij weer helemaal het mannetje.”

Impact op dagelijks leven

Sindsdien zag het leven van de familie Hordijk er echter heel anders uit. Om de dag moest de 56-jarige Werkendammer gedialyseerd worden, met taxiritjes naar het ziekenhuis als gevolg.

“Een dialyse staat qua inspanning voor je hart gelijk aan het lopen van een halve marathon. Sommige mensen zijn daardoor volledig uitgeput na een dialyse. Gelukkig had ik daar geen last van en kon ik gewoon blijven werken”, zegt John, die als vrachtwagenchauffeur werkzaam is bij loon- en transportbedrijf L.A. v.d. Heuvel in Werkendam.

Snijden in gezond mens

Omdat de wachttijd voor een nieuwe nier kan oplopen tot 5 jaar en de impact van het dialyseren op het dagelijks leven aanzienlijk was, stelde Angelique voor om zich als nierdonor op te werpen. Dit idee werd echter niet direct met gejuich ontvangen door John.

“Het idee dat ze in een gezond mens zouden gaan snijden, sprak me niet aan.” Pas toen hij hoorde dat Angelique bovenaan de donatielijst zou komen in het geval er iets met haar overgebleven nier zou gebeuren, ging de Werkendammer overstag.

Geen moeilijke keuze

De keuze om een nier te doneren was niet heel moeilijk. “Al sinds ik weet dat de nierfunctie van John laag is, dacht ik erover na. We hadden twee keuzes: of ik zou doneren of we zouden nog vijf jaar lang tobben. Maar het leven staat dan wel stil, je moet namelijk je hele leven inrichten op het dialyseren.”

Verschillende onderzoeken volgden en al gauw bleek dat Angelique en John een match waren. Zodoende stond enkele weken geleden de transplantatie gepland.

Operatie en herstel

Op de dag van de operatie moest John eerst nog gedialyseerd worden. Ondertussen werd bij Angelique een nier verwijderd en anderhalf uur later was John aan de beurt. Zonder problemen werd de nier overgeplaatst, waardoor hij nu drie nieren heeft.

De dagen na de operatie verliepen vrij voorspoedig voor Angelique. “Terwijl de gever het vaak zwaarder heeft dan de ontvanger.” Al na drie dagen mocht ze huiswaarts keren.

Alarmbellen rinkelen

John moest langer blijven. “In het begin wilde de nier die ik had gekregen niet goed werken. Dat schijnt normaal te zijn, maar dat wist ik niet”, vertelt hij, waarna Angelique aanvult: “Ik had mezelf wat beter ingelezen.”

Bij John begonnen de alarmbellen al te rinkelen. “Ik dacht: het zal verdorie toch niet zo zijn dat ik een nier van mijn vrouw krijg en dat deze niet werkt?” Gelukkig werden zijn zorgen al snel weggenomen, want na toediening van medicatie steeg zijn nierfunctie. Na tien dagen mocht ook John het ziekenhuis verlaten.

‘Normale leven’

Het thuis revalideren verloopt voor beiden ook prima. Een wekelijkse controle hoort bij de revalidatie, maar ook dit zal langzaamaan worden afgebouwd. In januari hopen John en Angelique het ‘normale’ leven weer grotendeels op te kunnen pakken.

Komende zomer staat er weer een vakantie naar het buitenland gepland, wat door het dialyseren afgelopen jaar niet mogelijk was. “De reis gaat naar Oostenrijk. De medische zorg is daar goed, dus we kunnen met een gerust gevoel op reis.”

Reservetijd

John hoopt met de nier van Angelique de komende jaren er weer tegenaan te kunnen. Doorgaans blijft een nieuwe nier van een levende donor zo’n 20 tot 25 jaar goed werken.

“Ik heb iets heel moois van mijn vrouw gekregen”, realiseert hij zich. “Daar moet ik heel zorgvuldig mee omgaan, want ik leef dankzij haar in een soort reservetijd.”