CDA Altena dringt aan op beschermende maatregelen voor boa's: 'Gebruik bodycams'

ALTENA • CDA Altena wil dat de gemeente meer doet om buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) te beschermen, bijvoorbeeld door het inzetten van bodycams.

De partij benadrukt de belangrijke rol die boa’s vervullen bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid in Altena. “Recente uitspraken in een bekend praatprogramma hebben boa’s ten onrechte afgeschilderd als onbekwaam of zelfs als nepagenten”, stelt het CDA. Daarmee doelt de partij op uitspraken in het tv-programma Vandaag Inside.

Bodycams

“Boa’s vervullen een uiterst belangrijke rol en leveren een aanzienlijke bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in Altena”, stelt CDA-raadslid Josien Boll. Daarom wil de partij dat de gemeente bodycams gaat gebruiken voor boa’s. De boa kan de camera aanzetten zodra er zich een incident voordoet, bijvoorbeeld bij een belediging of bedreiging.

“Uit ervaringen elders blijkt dat het gebruik van bodycams heeft geleid tot een afname van agressie tegen boa’s”, aldus CDA-raadslid Otto van Breugel. “Het is dan ook essentieel dat Altena actie onderneemt ter bescherming van haar boa’s.”

Schriftelijke vragen

De raadsleden hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Hierin wordt onder andere gevraagd of het college bekend is met de positieve effecten van bodycams in andere gemeenten. Ook wil het CDA weten of het college openstaat voor de inzet van bodycams bij boa’s in Altena.

“We kijken uit naar de reactie van het college op onze vragen en hopen op concrete maatregelen ter bevordering van de veiligheid van boa’s in Altena”, besluit Josien Boll.