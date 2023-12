• Slot Loevestein in hoogwater setting, in de zomer van 2021.

Slot Loevestein sluit toegangspoort door hoogwater: ‘Niet veilig om hierheen te komen’

55 minuten geleden

Nieuws 206 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • Slot Loevestein sluit vanaf morgen, donderdag 28 december om 16.00 uur haar toegangspoort. Het hoogwater zorgt ervoor dat het slot niet meer bereikbaar is voor bezoekers en personeel. Tim Schrijver, beheerder, en zijn vrouw Renate bewaken het fort. Het kasteel en de collectie lopen vooralsnog geen gevaar.

“Het water staat nu op sommige plaatsen één centimeter onder de toegangsweg, de Munnikenlandse Maaskade”, aldus Tim. “Naar verwachting komt er nog zo’n dertig centimeter bij. Als de weg eenmaal onderloopt en je niet meer kan zien waar deze heen gaat, wordt het te gevaarlijk.”

Programmering geannuleerd

“Daarom achten wij het voor onze bezoekers en personeel niet veilig om hierheen te komen. De programmering voor de kerstvakantie, de kaarsverlichte rondleidingen, familiefeesten, zakelijke partijen en de Bed en Breakfast overnachtingen zijn tot 1 januari geannuleerd. Later deze week kijken we of we de eerste week van januari weer open kunnen. We bieden onze bezoekers een alternatief aan. Als ze nog niks gehoord hebben, zullen ze snel bericht krijgen.”

Parkeerplaatsen onder water

Op dit moment (woensdag rond 17.00 uur) staat de personeelsparkeerplaats al bijna geheel onder water, de bezoekersparkeerplaats staat nu voor bijna de helft onder water.

“We verwachten na morgenavond het hoogte punt, en dat de gehele parkeerplaats onder water staat”, vertelt Tim. “Het slot zelf en de vesting lopen geen gevaar. Wij houden de situatie goed in de gaten, voor ons is dat dagelijkse kost. Zoals het er nu naar uit ziet, houd ik gewoon droge voeten.”

Strijd tegen water

Het slot en de vesting bestaan al ruim 650 jaar met en dankzij het water. Tegelijkertijd is water ook een gevaar. Iedereen kent wel de beelden van het stoere slot dat standhoudt in het jaarlijkse hoge water veroorzaakt door de rivieren die Loevestein flankeren.

Maar niet alleen overstromingen, ook extreme droogte, zorgen voor beschadiging aan de monumentale gebouwen en de vesting. Want hoe harmonieus de vesting er ook uit mag zien, dagelijks wordt er strijd gevoerd om de balans tussen het water, het kasteel en de vestingwallen in stand te houden, door middel van een ingenieus systeem van sluizen en afwatering.

Loevestein en water

Water speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in de geschiedenis van Loevestein. Allereerst is de strategische plek tussen de Maas en de Waal de reden waarom Ridder Dirc Loef het slot in de veertiende eeuw bouwde.

Later deed het dienst als staatsgevangenis en bood water een natuurlijke muur om gevangenen binnen te houden. En als onderdeel van zowel de Oude als de Nieuwe Hollandse Waterlinies hield het de vijand juist buiten.

Tegenwoordig is water één van de trekpleisters van Loevestein. Het omliggende gebied, het Munnikenland, is in de afgelopen jaren volledig omgevormd tot fraaie natuur, in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. Tevens biedt het ruimte om grote hoeveelheden water, zoals nu, op te vangen.