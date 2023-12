‘Sailing home’ voor binnenvaartvloot Werkendam: ‘Minder schepen dan vorig jaar, maar wel groter’

49 minuten geleden

Nieuws 128 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WERKENDAM • Bijna de helft van de Werkendamse schippers viert Kerst in haar eigen thuishaven. Het zorgt altijd voor een mooi beeld van de grote, moderne binnenvaartvloot van Werkendam.

Voor de havenmeesters Lou Goedel en Jan Smit altijd een hele puzzel, om iedereen een plek te geven. Maar door een goede voorbereiding lukt het de havenmeesters ieder jaar weer om zelf met familie Kerst te vieren. Zelfs met de verwachte hoge waterstanden worden dit jaar geen problemen verwacht.

Hoog water

“We hebben vannacht al een flinke piek in het hoog water gehad”, zo vertelt havenmeester Lou Goedel vrijdagmorgen. De waterstand steeg tot 2.06 NAP+, minder hoog dat de 2.40 die werd verwacht. “Maar door het sluiting van de stormvloedkering hadden we van verdere opstuwing geen last.”

Ook de komende dagen blijft het water nog hoog, maar dat leidt volgens Goedel niet tot problemen. Wel worden de verwachte waterstanden goed in de gaten gehouden.

Iets minder dan vorig jaar

Vrijdagmorgen liggen reeds 105 schepen afgemeerd en hij verwacht dat het aantal nog verder oploopt tot zo’n 120 schepen. “Dat is iets minder dan vorig jaar, maar de schepen worden wel steeds groter. Zo hebben we nu vier of vijf schepen van 135 meter en steeds minder van 86 meter lengte.”

Wel liggen minder casco’s voor de afbouw in de haven. De twee coasters in de haven, die beduidend hoger zijn dan de binnenvaartschepen, vormen volgens Goedel geen beletsel, ook omdat deze een lengte hebben van 90 meter. Ook liggen enkele kleinere schepen in het vroegere insteekhaventje van Rijkswaterstaat.

Niet voor hele vloot plaats

De echte puzzel om iedereen een plek te geven begint voor de havenmeesters op maandag. Aanmelden voor een plek in de haven kan voor de schippers tot uiterlijk 15 december, zodat bekend is welke schippers een plek willen in de Biesbosch- en Beatrixhaven.

De totale vloot aan schepen met Werkendam als thuishaven ligt rond de 280, dat aantal schommelt jaarlijks door aan- en verkoop van schepen.

“Voor de hele Werkendamse vloot is geen plek. Maar we hebben ook wel schippers die familie in Zeeland hebben en dan het ene jaar in Werkendam liggen en het andere jaar in Zeeland. Of schippers blijven in Duitsland op de Boven Rijn liggen om kerstmarkten te bezoeken.”

Assistent-havenmeester

Als zaterdagavond laat de laatste schepen zijn gearriveerd, maken de havenmeesters nog een rondgang door de havens om goed rond te kijken en te bezien of er echt niemand meer bij kan. Als de haven echt vol, hebben schippers pech. Met de kerstdagen hebben de havenmeesters Lou Goedel en Jan Smit dan beurtelings piketdienst.

Vanaf 2 januari krijgt Werkendam nog een assistent-havenmeester ter versterking van het team. Ook kan altijd een beroep gedaan worden op een flexpool met havenmeesters ter vervanging.

Veiligheid

Gemiddeld liggen de schippers zo’n veertien dagen thuis, alvorens weer te vertrekken. “We hebben nu één of twee schippers die al direct na de kerst wegwillen, die krijgt een plekje aan de buitenkant. Maar meestal gaat het verhalen erg snel. Deze week hadden we nog schip dat uit wilde varen, daarvoor moesten vier of vijf schepen wijken, maar binnen twintig minuten lagen ze weer op hun plek.”

Dat snelle verhalen is voor Goedel ook een aanwijzing dat het met de veiligheid in overvolle haven wel goed zit. ‘’De veiligheidsmaatregelen zijn de laatste jaren niet veranderd. Stel dat er brand uitbreekt op een schip midden in de haven, dan kunnen alle schepen snel de haven uit.”

Familiebanden

Gedurende de kerstdagen, maar ook tijdens de jaarwisseling zoeken de schippers elkaar op aan boord. Binnen de Werkendamse schippersgemeenschap bestaan veel familiebanden.

Ook zien de schippers elkaar op jaarlijkse ledenvergadering van de Schippersvereniging Schuttevaer, die dit jaar wordt gehouden op donderdag 28 december in Fort Altena. Op de agenda staan de diverse jaarverslagen en de stand van zaken rond Koninklijke Binnenvaart Nederland.