Linn van Dalen (11) slaat zich met hulp van velen door 2023 heen, nu is het wachten op een aanbouw

WOUDRICHEM • Het leven van Linn van Dalen uit Woudrichem verloopt even anders dan dat van een doorsnee 11-jarig meisje. Zij heeft de aandoening Ataxie van Friedreich (FA), een zeldzame spierziekte. Met een ongelooflijk doorzettingsvermogen sloeg zij zich, met behulp van veel mensen die het hart op de goede plaats hebben, door het bijzondere jaar 2023 heen.

Negen maanden geleden maakten wij thuis bij haar ouders Arie en Eveline van Dalen, via een publicatie in deze krant, voor het eerst kennis met Linn. Een levenslustig meisje met een forse beperking.

Haar leven zou een stuk plezieriger worden als zij over een uitstekende elektrische rolstoel zou kunnen beschikken. Aanvullend zou zij zich nog beter kunnen verplaatsen als haar ouders gebruik konden maken van een rolstoelbus.

Crowdfundingsactie

Twee goede vrienden, Peter en Mirjam Naaijen, boden hulp. Samen met de Diaconie van de Hervormde Gemeente Woudrichem werd een crowdfundingsactie opgezet. De teller gaat op dit moment in de richting van de 35.000 euro.

Zelfstandig op pad

Er is lang gewerkt aan haar Elro (elektrische rolstoel, red.). Begin deze maand was hij volledig klaar. Linn kan nu onder meer zelfstandig naar vriendinnen. En met vader Arie, moeder Eveline, broer Rowan en haar geweldige nieuwe tiener Elro-stoel, in de inmiddels aangeschafte rolstoelbus, op reis.

De Elro staat tegenover haar in de woonkamer in Woudrichem. De bus, met een stoellift aan de zijkant, een fraaie Renault, heeft een plaats gevonden achter het huis.

Medisch traject

We gaan eerst nog even ruim vijf jaar terug. Linn was zes jaar, zat in groep twee van de basisschool, toen de voor haar nog onbekende aandoening zich openbaarde. Haar motoriek week af van haar leeftijdgenootjes.

Zij ging het medische traject in. Pas na vijf stappen werd door een neuroloog in het Sophia Kinderziekenhuis, onderdeel van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, na onderzoek op 6 december 2018 vastgesteld dat Linn FA heeft.

“Het was goed te weten wat er met Linn aan de hand is, maar op dat moment staat meteen je wereld op zijn kop”, vertelt haar moeder Eveline. Mogelijk wacht Linn in 2024 weer een operatie omdat haar scoliose verergerd is, waardoor zij instabieler wordt.

Eerste doelen bereikt

Voor Linn zijn nu de eerste doelen bereikt. De volgende wens is in behandeling bij de gemeente Altena. Er ligt een aanvraag om een aanbouw aan het hoekhuis van de familie van Dalen te bouwen. “Het is bijna onmogelijk om Linn dagelijks naar de bovenverdieping te dragen. Zij moet echt een ruimte gelijkvloers krijgen.”

Een tijdelijke oplossing volgde snel. Door een actie van de stichting Spieren voor Spieren, waar Linn kind-ambassadeur van is, is in april een traplift ter beschikking gesteld. “Wij zaten bij één van de tien gelukkigen en eind mei was de lift geplaatst. Dit is heel fijn, want dit scheelt voor ons enorm veel.”

Aanbouw

De keuze voor een woonslaapruimte met badkamer voor Linn gelijkvloers, lijkt ook in een stroomversnelling te komen. Bureau Chambers, dat gemeenten op het gebied van de WMO adviseert, heeft een eerste opzet gemaakt. Het advies is om beslist geen unit te plaatsen, maar om fysiek aan te bouwen.

“Vorige week hebben wij daarover een tweede gesprek gehad. De geluiden zijn positief. Wij hopen echt dat de aanbouw voor de bouwvakvakantie van 2024 is gerealiseerd”, stelt vader Arie van Dalen.

Veel acties in 2023

De lokale gemeenschap heeft in 2023 individueel en via acties financieel ondersteuning gegeven onder de noemer ‘Help Linn’. Er was een actie van de visclub HSV Woudrichem. Er was op school een koekjesmarkt voor het goede doel van Linn. Voetbalclub Woudrichem deed een donatie.

De laatste bijdrage kwam uit een haringparty van Achilles Veen en de Lions club Altena, waardoor de crowdfundingspot voor Linn met 3000 euro verder is gevuld. Hiermee hoopt de familie Van Dalen straks de extra voorzieningen voor Linn in de aanbouw te kunnen betalen.

Door Wout Pluijmert

Bijdrage leveren?

Geef het leven van Linn alsjeblieft nog een keer een impuls. Zij gaat straks de stap naar de middelbare school maken. U kunt uw bijdrage voor Linn overmaken op rekening NL14RABO0372557015 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Woudrichem, met als opmerking ‘Linn’.