Familie Zeldenrust ontstond op het Altena College, nu zit ook zoon Jesse (12) op de Sleeuwijkse school

zo 24 dec. 2023, 20:10

SLEEUWIJK/WERKENDAM • De oorsprong van de familie Zeldenrust, bekend van het televisieprogramma ‘Een huis vol’, ligt op het Altena College: daar hebben vader Jozua en moeder Jantina Zeldenrust elkaar ontmoet. Inmiddels hebben ze acht kinderen en zit hun oudste zoon Jesse (12) ook op het Altena College. Een goede reden om eens bij hen langs te gaan.

Zoon Jesse doet de deur open en Jantina (38) roept vanuit de keuken: “Kom maar verder hoor!” Nadat Jantina iets te drinken heeft ingeschonken, komt Jozua (38) de trap af en springt soepel op de bank aan de lange tafel.

Het eerste jaar

Jesse vertelt dat hij het naar zijn zin heeft in de brugklas havo/vwo op het Altena College. Hij heeft een leuke klas en al veel nieuwe vrienden. “Hij was er ook echt aan toe om naar de middelbare school te gaan”, zegt Jantina.

Voor vader Jozua was die overgang destijds anders, hij kwam namelijk pas in de derde klas naar het Altena College. Daarvoor zat hij in Rotterdam op school, wat heel anders was dan zo’n dorpsschool.

Jantina vond het wel interessant, deze nieuwe jongen in de klas. Alle voorgaande jaren werd zij als laatste opgenoemd in de klas, omdat haar eigen achternaam ‘de Waal’ is. “En ineens was daar een ‘Zeldenrust’”, vertelt Jantina lachend.

Vriend Jan werd eropuit gestuurd om met deze nieuwe, interessante jongen te gaan praten en al snel fietsten ze samen naar school.

Schippersjongen

In de vijfde klas van de havo mocht Jozua voor het eerst bij Jantina thuis blijven slapen. Normaal gesproken verbleef Jozua in de weekenden bij zijn ouders op het schip. Er werd echter een schoolfeest georganiseerd waar Jozua graag bij wilde zijn, daarom logeerde hij bij Jantina.

Dit tot grote blijdschap van Jantina’s ouders. Ze nam nooit jongens mee naar huis en nu nam ze zelfs een schippersjongen mee. Het kon niet beter, want haar ouders waren ook schippers. Ze waren dus erg blij toen Jozua en Jantina niet lang daarna verkering kregen.

Rebels

Vader Jozua was, in tegenstelling tot de brave moeder Jantina, wel wat rebels. Vaak had dat geen consequenties, omdat de docenten hem mochten. Zo kwam hij maandagochtend vaak een uur te laat op school, omdat hij ‘van het schip kwam’, terwijl Jantina van datzelfde schip kwam en keurig op tijd in de les zat.

Zoon Jesse houdt, net als zijn vader, wel van een geintje in de les. Hij wisselt nog weleens van stoel met zijn vrienden als de leerkracht niet kijkt, of hij verwisselt zijn naam met die van een vriend.

Zelf kiezen

De ouders van Jozua en Jantina hebben niet op het Altena College gezeten. “Nee, ik kom oorspronkelijk uit Friesland, dus dat zou een beetje lastig zijn”, lacht Jozua. “Onze kinderen mogen zelf kiezen naar welke school ze willen”, vervolgt Jantina.

Er zullen zeker nog meer kinderen van de familie Zeldenrust naar het Altena College gaan, maar de oudste dochter heeft bijvoorbeeld al voor een andere school gekozen.

Veranderingen

Jozua geeft aan dat ze het fijn vinden dat op het Altena College het christelijk geloof een belangrijke rol speelt: “Dat is voor ons een belangrijke factor.” Jesse wilde zelf ook graag naar het Altena College: “Ik vond het een heel leuke school. Ik had verhalen van mijn ouders gehoord en deze school sprak mij gewoon aan. Daarnaast is het niet zo ver fietsen.”

Na al die jaren zijn er een aantal dingen veranderd op het Altena College. “In de inrichting is er sowieso best wel wat veranderd. Er waren bijvoorbeeld, waar nu de donuts zijn, alleen maar kluisjes. Nu zijn er geloof ik ook op veel andere plekken kluisjes, maar dat was bij ons allemaal nog niet. En natuurlijk die nieuwe gevel, die hebben wij ook niet meegemaakt”, zegt Jantina.

BN’er

Er gaat een alarm af in de keuken en Jantina vraagt Jozua om de cake even uit de oven te halen. Morgen is Jaïra jarig, één van hun dochters, dus daar moet voor gebakken worden.

Jesse vertelt: “Ik ken wel wat docenten die mijn ouders hebben gehad, zoals meneer van Ooyen. Veel docenten die zij hebben gehad zijn nog wel op school werkzaam, maar van de meeste heb ik geen les.”

Op de vraag hoe het voor Jesse is om als BN’er op het Altena College rond te lopen, antwoordt hij laconiek: “Er zijn regelmatig mensen die mij herkennen of die mij even aanspreken, maar ik heb er niet heel veel last van. Ik vind het wel vervelend als mensen mij ‘Zeldenrust’ noemen, want ik ben gewoon Jesse.”

Toekomstige partner

Al met al hebben Jozua en Jantina een prettige tijd op het Altena College gehad. Hun liefdesverhaal begon er en ze hebben er vrienden voor het leven gemaakt.

Nu is Jesse aan de beurt: hij heeft al veel vrienden gemaakt op school, nu nog een partner vinden. Op de vraag of hij denkt hier ook zijn toekomstige partner te gaan vinden, antwoordt hij serieus: “Ik heb nog niemand ontmoet, maar ik denk het wel.”

Samenwerking Altena College en Het Kontakt

Al enkele jaren krijgen leerlingen van het Altena College in Sleeuwijk de kans om hun interviews voor het vak Nederlands te publiceren in Het Kontakt. Uit diverse klassen van het atheneum zijn drie winnende verhalen geselecteerd met als thema ‘100 jaar Altena College’. Deze week wordt het verhaal van Fleur Nederveen en Rebecca Herwig gepubliceerd, dat gaat over de familie Zeldenrust.

Door Fleur Nederveen en Rebecca Herwig