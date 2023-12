Natuurlijkbeter Artsenpraktijk in Sleeuwijk van dokter Toine Korthout bestaat 40 jaar

SLEEUWIJK • Natuurlijkbeter Artsenpraktijk, de praktijk van dokter Toine Korthout in Sleeuwijk, bestaat 40 jaar. Toine Korthout opende in december 1983 de deuren van zijn praktijk, die is gevestigd aan het Hoekeinde in Sleeuwijk.

Enkele maanden eerder studeerde Korthout af als natuurgeneeskundig therapeut aan de Nederlandse Academie voor Natuurgeneeskunde in Hilversum. Hij was de eerste zorgprofessional in het Land van Altena die zich heeft gespecialiseerd in homeopathie en kruidengeneeskunde.

Acupunctuur

Een half jaar later begon hij aan zijn artsenopleiding aan de Rijksuniversiteit Limburg (tegenwoordig Universiteit Maastricht). Hij combineerde de geneeskundeopleiding steeds met het werk in zijn eigen praktijk.

In 1991 studeerde Korthout af als arts. Aansluitend volgde hij de acupunctuuropleiding voor artsen van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV), met als specialisatie auriculotherapie (of ooracupunctuur). Zijn favoriete uitspraak hierover: “Ooracupunctuur is neurologie, maar de neurologen weten dat niet!”. Auriculotherapie heeft namelijk meer te maken met natuurwetenschappelijk medisch denken, dan met traditionele Chinese geneeskunde.

Na veel ervaring te hebben opgebouwd, werd hij docent auriculotherapie aan achtereenvolgende acupunctuuropleidingen voor artsen, momenteel de SAMEDA-opleiding.

Therapeutschap

Korthout verloochende nooit zijn therapeutschap van het begin van zijn carrière. Naast zijn patiëntenzorg is hij ook al ruim vijftien jaar als docent medische basiskennis verbonden aan twee verschillende therapeutenopleidingen: de HVNA in Arnhem, die natuurgeneeskundig therapeuten opleidt, en Shenzhou Open University in Amsterdam, die therapeuten in acupunctuur, traditionele Chinese geneeskunde en tuina-massagetherapie opleidt.

“Als docent medische basiskennis breng ik studenten ‘rode vlaggen’ bij, zodat ze later in hun werk veilige patiëntenzorg kunnen leveren door oog te hebben voor de grenzen van hun mogelijkheden”, zo vertelt hij.

Eerste 24/7 beschikbare AED

Bij het 25-jarig jubileum van zijn praktijk schonk Korthout de gemeenschap de allereerste 24/7 algemeen beschikbare AED van het Land van Altena. Bij die gelegenheid ging ook in bijzijn van de toenmalige Werkendamse burgemeester Hellegers een landelijk burgerhulpverleningssysteem van start, dat inmiddels is doorontwikkeld tot ‘HartslagNu’.

Stevig in verzet

Toen in 2012 bekend werd dat doktersconsulten met acupunctuur of andere complementaire geneeskundige behandelingen belast zouden gaan worden met het hoge btw-tarief, heeft Korthout zich daar namens de NAAV stevig tegen verzet.

Het gesprek met de ambtenaar die de staatssecretaris daarover zou adviseren, bleek vruchteloos ondanks het aanleveren van de door die ambtenaar gevraagde onderbouwing. Aan het eind van dat gesprek werd de inzet van het ministerie van Financiën duidelijk: “Als de btw-vrijstelling komt te vervallen, kunt u toch gewoon procederen.”

Erelidmaatschap

Dat deed Korthout, en tot twee keer toe met succes. Bij arrest van het Gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch kwam de btw-plicht definitief te vervallen. Dit succes leverde Korthout de Pruimenbloesemprijs van de Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur en het erelidmaatschap van de NAAV op.