Hertenkamp in Werkendam mag blijven: ‘We dachten dat ze in Den Haag van het padje waren’

WERKENDAM • Stichting Hertenpark Werkendam kan opgelucht ademhalen. Op de eerder aangekondigde lijst met verboden dieren heeft demissionair minister Piet Adema een uitzondering gemaakt voor herten.

Aanvankelijk mochten ze vanuit het oogpunt van dierenwelzijn niet meer als hobby- of huisdier worden gehouden. Daarmee dreigde een einde te komen aan het hertenpark.

Van het padje af

“Ik ben blij met dit besluit in Den Haag. Wij dachten echt dat ze een beetje van het padje waren met die lijst. Alsof ze niets anders te doen hadden. Als je de lijst bekeek, zag je dat je bijvoorbeeld wel bruine ratten, lama’s en bunzingen mocht houden, maar geen herten”, zo vertelt Piet Versluis van stichting Hertenpark Werkendam.

“Terwijl die al decennia in hertenparken worden gehouden, die weten niet anders. Dan kun je toch niet zeggen dat die beesten een slecht leven hebben, omdat ze niet in de vrije natuur leven, maar in gevangenschap. Ze worden goed verzorgd en hebben een goed leven. Herten vormen ook geen gevaar voor mensen.”

Goede zorg

Het is alweer vijf jaar geleden dat het hertenpark in Werkendam werd heropend en de stichting het beheer op zich nam. Met donateurs en sponsoring lukt het de stichting zich te bedruipen. Zo wordt de veearts ingeschakeld als een hert ziek wordt. Ook worden ze zo nodig bijgevoerd in de winter.

Vooral bewoners van d’Altenaer tegenover het hertenpark genieten van de dieren in het park. Versluis woont zelf ook in d’Altenaer. “Veel bewoners voeren de herten groenteresten, zoals andijvie of bloemkool. Mijn vrouw gaat in de herfst altijd naar kastanjes zoeken om ze bij te voeren. Daar zijn ze gek op. Met hun tanden trekken ze het velletje eraf en de rest eten ze op.”

Inteelt voorkomen

In het park lopen nu vier herten; een bok met drie hindes, die allen drachtig zijn. Vrijwel ieder voorjaar worden jonge herten geboren die in het najaar naar Duitsland worden gebracht en daar in een natuurpark worden vrijgelaten. Ook wordt ieder jaar de bok omgeruild om inteelt te voorkomen.

“Vroeger was het park kleiner en liepen er meer herten. Maar met vier herten hebben ze nu ruimte genoeg.”