Hoogwater in de Noordwaard: laaggelegen wegen afgesloten met slagbomen

vr 22 dec. 2023, 14:44

WERKENDAM • In de nacht van donderdag op vrijdag is het water in de Nieuwe Merwede opnieuw over de drempel van de Noordwaard bij Werkendam gestroomd. Dit is de vierde keer sinds de oplevering in 2015 en al de tweede keer binnen een maand.

Vanwege de hoge waterstanden sluit Staatsbosbeheer tot minstens dinsdag 26 december de slagbomen op de laaggelegen wegen in de Noordwaard. Ook de Deeneplaatweg en de wandelroutes van de Deeneplaat, Hooge Hof en Jantjesplaat worden afgesloten.

Niemand krijgt toegang

Niemand heeft dan nog toegang achter de slagbomen. Deze maatregel is genomen met het oog op de veiligheid van mogelijke bezoekers van de Noordwaard en om dieren in rust een veilige plek te bieden tijdens het hoge water.

Het Biesbosch MuseumEiland en de veerpont blijven bereikbaar via de Bandijk.