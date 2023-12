MEE West-Brabant breidt werkgebied uit: vanaf 2024 ook actief in Altena

ALTENA • MEE West-Brabant biedt cliëntondersteuning in veertien gemeenten in West-Brabant. Per 1 januari 2024 wordt het werkgebied uitgebreid en worden de gemeenten Altena, Geertruidenberg en Oosterhout toegevoegd.

Dankzij deze aansluiting is MEE West-Brabant ook aanwezig in West-Brabant Noord. Inwoners kunnen bij MEE West-Brabant terecht wanneer ze hulp of ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij leven met een beperking en de levensgebieden die daarmee te maken hebben.

Denk aan werken, wonen, gezin en relaties of geldzaken. De MEE-cliëntondersteuners hebben expertise bij leven met niet-aangeboren hersenletsel, autisme en licht verstandelijke beperking.

Uitbreiding met drie gemeenten

Vanaf 1 januari 2024 wordt het werkgebied dus uitgebreid met drie aangrenzende gemeenten, namelijk Altena, Geertruidenberg en Oosterhout. Inwoners van deze gemeenten werden tot voorheen ondersteund door cliëntondersteuners van MEE Plus Brabant Noord (onderdeel MEEVivenz).

MEE Plus Brabant Noord is, net als MEE West-Brabant, aangesloten bij de landelijke vereniging MEE NL. Vanwege de regionale indeling is aansluiten bij MEE West Brabant een logische stap gezien verschillende regionale ontwikkelingen. De cliëntondersteuners van MEE Plus Brabant Noord die werkzaam zijn in Altena, Geertruidenberg en Oosterhout, gaan ook mee over naar MEE West-Brabant.

Regionale samenwerkingen verder verstevigen

Robert van der Krogt, bestuurder MEE West-Brabant, geeft aan zeer blij te zijn met de uitbreiding van het werkgebied. “Dankzij deze toevoeging kunnen we onze regionale samenwerkingen verder verstevigen. We kijken uit naar een goede samenwerking met de gemeenten Altena, Geertruidenberg en Oosterhout.”

“Bovendien kijken we uit naar het voorzetten van de ondersteuning van inwoners van de betreffende gemeenten. MEE West-Brabant zet zich in voor een samenleving die toegankelijk is voor iedereen. Een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Ook als je een beperking hebt. Iedere dag leveren onze cliëntondersteuners hier een waardevolle bijdrage in.”