Tekst en uitleg tijdens inloopavond over herinrichting van Pompveld - Andelsch Broek

wo 20 dec. 2023, 15:29

GIESSEN • Brabants Landschap en Waterschap Rivierenland starten komend voorjaar met de laatste fase van de herinrichting van het Natura 2000 natuurgebied Pompveld - Andelsch Broek. Op dinsdag 9 januari 2024 organiseert men daarom een inloopavond in Fort Giessen. Tijdens deze avond wordt er tekst en uitleg gegeven over de herinrichting van het natuurgebied.

Brabants Landschap en Waterschap Rivierenland werken al enkele jaren aan de versterking van de natte natuur in Pompveld - Andelsch Broek. In 2017 werd al een waterberging gerealiseerd aan de Lage Oldersdijk, in 2019 volgden de verbinding met het Pompveld en de verhoging van het waterpeil.

Aankomend jaar is het plan om de herinrichting van het natuurgebied te voltooien. Zo ontstaat een aaneengesloten natuurgebied met hoger peil, afwisselend landschap en toegangen voor publiek. Onlangs kwam bovendien een ecologische verbindingszone gereed vanaf het Andelsch Broek naar de Alm.

Van oudsher laag en nat

Het Andelsch Broek was eeuwenlang een moeras in de lage komgrond tussen de oeverwallen van Waardhuizen en Babyloniënbroek. Bij de ruilverkaveling in de vorige eeuw zakte het grondwater in dit van oorsprong natte gebied met hakhout en eendenkooien.

Inmiddels kent het natuurgebied een hoger peil dan de omliggende landbouwgrond. Met de herinrichting werken Waterschap Rivierenland en Brabants Landschap aan het versterken van natuurwaarden en het vermijden van verdroging.

Hoger peil en afwisselend landschap

De focus ligt op verdrogingsbestrijding, het vergroten van de biodiversiteit en het verbeteren van waterkwaliteit door natuurlijke zuivering. Dit wordt gedaan door het omvormen van agrarisch land naar biodiverse natuur met een hoger waterpeil.

De rijk bemeste bovengrond wordt afgegraven, men plant bos aan, er ontstaan poelen, open water en natte graslanden met een rietmoeras. Daarnaast worden een stuw en een vispassage verplaatst. Zo vergroten en verbeteren Waterschap Rivierenland en Brabants Landschap het leefgebied van diersoorten, zoals de bittervoorn en de grote en kleine modderkruiper.

Bovendien maakt men het natuurgebied beleefbaar door de aanleg van wandelroutes, een educatieplek en een uitkijkheuvel. Een project voor natuur, dier en mens dus.

Inloopavond

Op dinsdag 9 januari 2024 geven Waterschap Rivierenland en Brabants Landschap tekst en uitleg over de herinrichting. Iedereen is van harte welkom bij de inloopavond, tussen 19.00 en 21.00 uur in Fort Giessen, Giessensesteeg 2 te Giessen.

Uniek nat natuurgebied

Het Pompveld - Andelsch Broek is een uniek nat natuurgebied. Het geniet bescherming als Natura 2000 gebied, als Natte Natuurparel en is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. De ontwikkeling door Brabants Landschap en Waterschap Rivierenland gebeurt in samenwerking met adviesbureau Royal Haskoning DHV, provincie Noord-Brabant, gemeente Altena, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, grondeigenaren en maatschappelijke partners als het Groen Ontwikkelfonds en de Vrienden van de Forten van Altena.