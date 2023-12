Stoken in vuurton of vuurkorf mag tijdens jaarwisseling, maar melden is verplicht

wo 20 dec. 2023, 12:28

ALTENA • Tijdens de jaarwisseling zal het opnieuw toegestaan zijn om een vuurtje te stoken in een vuurkorf of vuurton tot 200 liter. Er gelden enkele regels. Een vergunning is niet nodig, een melding via de website van de gemeente is voldoende.

Inwoners die van plan zijn te stoken in een vuurton of vuurkorf kunnen tot dinsdag 26 december een melding maken via www.gemeentealtena.nl/vuurton. Voor het maken van een melding is een DigiD nodig van de bewoner van het adres waar gestookt gaat worden.

Regels om te stoken

Het college heeft enkele regels vastgesteld voor de veiligheid en om schade aan de openbare ruimte te voorkomen. Hierin staat onder andere dat de vuurton of vuurkorf niet meer dan 50 meter van de woning van de melder staat. Om de buurt netjes te houden is opgenomen dat de stookton en het bijbehorende afval uiterlijk 3 januari weer opgeruimd is.

Alle regels op een rijtje:

1. U heeft een melding gedaan bij de gemeente dat u gaat stoken. De ontvangstbevestiging van de melding moet tijdens het gebruik van de vuurton of vuurkorf kunnen worden getoond.

2. De minimale afstand van de vuurton of vuurkorf tot een woning bedraagt 5 meter;

3. De maximale afstand van de vuurton of vuurkorf tot de woning van de melder bedraagt 50 meter;

4. De vuurton of vuurkorf wordt niet geplaatst op openbaar groen;

5. Bij plaatsing van de vuurton of vuurkorf op een verharde ondergrond moet de ondergrond met zand zijn afgedekt om schade aan de ondergrond te voorkomen;

6. De vuurton of vuurkorf mag tijdens het stoken niet onbeheerd worden achtergelaten;

7. De vuurton of vuurkorf wordt zodanig geplaatst dat de doorgang van het verkeer niet wordt gehinderd;

8. De hoogte van de vlammen is niet hoger dan 50 cm gemeten van de bovenrand van de vuurton of vuurkorf;

9. Er is een brandblusser, bluswater of zand aanwezig;

10. De eigenaar van de vuurton of vuurkorf is aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens het stoken wordt veroorzaakt.

11. De bij de vuurton of vuurkorf aanwezige hoeveelheid (onbehandeld) hout of snoeiafval is beperkt tot een hoeveelheid die redelijkerwijs kan worden opgestookt binnen de uren dat stoken op grond van artikel 5.34a APV is toegestaan. Dit is van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

12. De stookton, vuurton en het bijbehorende afval moet uiterlijk 3 januari 2024 zijn opgeruimd.