IJsclub Juliana organiseert vijfde editie van darttoernooi ‘The Broek Open’

30 minuten geleden

Nieuws











BABYLONIËNBROEK • Na het succes van voorgaande edities organiseert IJsclub Juliana op vrijdag 29 december de vijfde editie van het darttoernooi ‘The Broek Open’. Een darttoernooi voor iedereen, woonachtig in Babyloniënbroek of daarbuiten.

Er zal gespeeld worden in twee groepen. (Basisschool)jeugd speelt vanaf 19.00 uur. Inschrijving voor leden in deze categorie is gratis, voor niet-leden bedragen de kosten 2,00 euro.

Senioren

Senioren, dus inclusief jeugd vanaf de middelbare school, speelt vanaf ca. 20.30 uur. Leden in deze categorie betalen 2,00 euro, niet-leden betalen 5,00 euro.

Inschrijven

Inschrijven kan (bij voorkeur) vooraf per mail via ijsclubjuliana.broek@gmail.com, of WhatsApp (06-20019051), maar ook op de avond zelf. Het adres van het clubgebouw van IJsclub Juliana is Broeksestraat 35 in Babyloniënbroek.