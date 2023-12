Trouw aan je zorgverzekeraar of toch overstappen? Dit zeggen experts uit Altena

za 16 dec. 2023, 16:00

Nieuws 125 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • Nu is het moment om te bekijken of je huidige zorgverzekering nog bij je situatie past. Ruim een miljoen Nederlanders beslist jaarlijks om voor een andere verzekeraar te kiezen. Tot 1 januari is dat mogelijk. Waar moet je op letten en wat zijn de valkuilen? Experts geven een inkijkje in de mogelijkheden.

Even bijpraten met Sandra Sterrenburg en Florianne Vink van Van der Straaten Verzekeringen in Werkendam helpt ons in elk geval verder. Het is voor iedere Nederlander verplicht een zorgverzekering te hebben.

“Ben je nieuw in dit land dan is er de verplichting om binnen vier maanden verzekerd te zijn. Jongeren zijn tot hun achttiende jaar via hun ouders verzekerd. Binnen een maand na hun achttiende verjaardag dienen zij zichzelf te verzekeren. Vergeten is geen optie, via je huidige verzekeraar word je eraan herinnerd. Bij kantoren zoals dat van ons worden klanten hiervan ook op de hoogte gesteld.”

Eigen risico

Voor 2024 blijft het eigen risico gehandhaafd op 385 euro. “Voor wie dit bedrag te hoog vindt is er de mogelijkheid bij zorgverzekeraars om dit bedrag gespreid te betalen. Heb je de overtuiging dat je geen of nauwelijks zorg nodig hebt, dan kun je het bedrag voor eigen risico met maximaal 500 euro verhogen. Daarmee verlaag je meteen je maandelijkse premie aan de verzekeraar”, legt Sandra Sterrenburg uit. “Daarmee loop je wel meteen het risico dat als er een keer een ambulance komt voorrijden, je meteen door je eigen risico heen bent.”

Florianne Vink: “Wij laten onze klanten vrij in hun keuze. Via www.ziektekostenplein.nl heb je al een aardig inkijkje in de mogelijkheden die er zijn. Dat maakt ons in grote mate onafhankelijk.”

Gevaarlijk

Vorig jaar wisselden 1,5 miljoen mensen van zorgverzekering. Dat had vooral te maken met het vervallen van de collectiviteitskorting. Het is gevaarlijk om alleen naar de hoogte van de premie te kijken. Kies je bijvoorbeeld voor een budgetpolis dan kan het zijn dat de zorg die je nodig hebt niet volledig verzekerd is. Kies je voor een restitutiepolis dan ben je altijd vrij goed verzekerd. De basisverzekering, waaronder huisartsbezoek en de medicijnen vallen, is inhoudelijk overal gelijk.

Contracten met zorgverleners

De verschillen zitten vooral in welke contracten zorgverzekeraars met zorgverleners hebben. “Het is voor iedereen goed individueel te kijken of een zorgverzekeraar een bepaald ziekenhuis, fysiotherapeut of psycholoog heeft gecontracteerd en dus wel of geen volledige vergoeding verstrekt”, stipt Sterrenburg aan.

Vooruit kijken

Het is slim om vooruit te kijken. Veelal hangt dit af van je zorgbehoefte. Je kunt niet alles vooraf weten, maar het kan bijvoorbeeld bekend zijn dat je op termijn behandeld moet worden voor staar. Of mogelijk moet je veelvuldig gebruik maken van fysiotherapie. Is het zinvol om je te verzekeren voor de tandarts. “Het is het overwegen waard om te bekijken of je niet meer premie betaalt dan je er aan vergoedingen uithaalt. Dat is de rekensom die je moet maken.”

Voordeel kan tegenvallen

Een voorbeeld daarbij is de vergoeding voor brillen en lenzen. “Wij horen vaak dat dit een belangrijk punt is, maar in de praktijk valt het voordeel voor de gebruiker tegen. Opticiens hebben aan het eind van het jaar kortingsacties”, stelt Vink.

“Het blijft dus goed om heel praktisch naar bepaalde zaken te kijken. Bij ouderen zijn gebitsprotheses aan de orde. Van belang voor vergoeding is of er wel sprake is van een volledige prothese. Dat zijn zeker zaken waarmee goed rekening gehouden moet worden. Voor jongeren is orthodontie, dus het corrigeren en optimaliseren van de stand van het gebit, vaak een dingetje. Verzekeraars zijn ook daar behoudend in.”

Tot slot: overstappen naar een andere zorgverzekeraar kan dus tot 1 januari. Een pakket wijzigen binnen de huidige verzekering kan tot 1 februari.

Wout Pluijmert