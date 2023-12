• Het insectenhotel in het Hangse bos.

De stemmen zijn binnen: dit zijn de winnaars van het Inwonersbudget

18 minuten geleden

ALTENA • De afgelopen twee weken was het zover, de inwoners van Altena hebben hun stem uitgebracht op de achttien ingediende ideeën voor het inwonersbudget. Wat spreekt de inwoner aan? En wat zien zij graag gebeuren in Altena? De keuze lag volledig bij de inwoners en inmiddels is de uitslag bekend.

Stemmen kon online via het digitale participatieplatform ‘Aan De Slag’ en op woensdagvond 29 november in ’t Wapen van Emmickhoven in Almkerk.

Tijdens deze avond zijn inwoners met elkaar in gesprek gegaan over de ingediende ideeën. Daarna werd in groepjes gestemd. Wethouder Wendy van Ooijen - van Breugel maakte vervolgens de uitslag bekend.

De winnende ideeën

De door de inwoners gekozen ideeën zijn: vrienden van Altena, soeptafel XXL, semi permanente overkapping voor kinderboerderij Floreffehoeve, aantrekkelijker maken Hangse bos, basisschoolkinderen op expeditie naar de Biesbosch, ouderenbingo, expositie door mensen met een beperking en dag der verbinding.

Meer informatie over de ideeën is te vinden op het participatieplatform van gemeente Altena.

Nieuwe vorm van participatie

De gemeente Altena heeft met het inwonersbudget gewerkt met een nieuwe vorm van participatie. Een proces dat voor en van de inwoners is.

“Tijdens deze manier van werken hebben we als gemeente geleerd van de nieuwe ervaringen. Voor ons als gemeente was het een geslaagde test”, aldus wethouder Wendy-van Ooijen - Van Breugel. “We zijn heel blij met de vele ideeën die de inwoners hebben ingeleverd via ons digitale participatieplatform ‘Aan De Slag’. Heel fijn dat we de komende tijd met elkaar de verschillende ideeën gaan uitwerken.”

Vervolgtraject

De komende periode gaat de gemeente Altena in gesprek met de inwoners die de winnende ideeën hebben ingediend. De uitvoering van alle ideeën vindt plaats in 2024.

Voordat de gemeente in 2024 start met de volgende ronde van het Inwonersbudget gaat men samen met de gemeenteraad de eerste ronde evalueren.