Rookvrije bushaltes in Altena dankzij Jongerenraad: ‘Verleiding groot om ook te roken’

vr 15 dec. 2023, 08:11

Nieuws 95 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • Bij bushaltes in de gemeente Altena zijn sinds kort tegels te vinden van de Rookvrije Generatie. De tegels zijn geplaatst naar aanleiding van een motie van de Jongerenraad aan het college.

Rookvrij kunnen wachten op de bus, dat was de missie van de Jongerenraad in Altena. In maart hebben zij een motie ingediend tijdens de raadsvergadering, omdat veel jongeren aangegeven hebben dat ze overlast ervaren van roken en vapen bij bushaltes.

Verleiding groter

“Wanneer je rook inademt van een roker/vaper is dat schadelijk voor je gezondheid. Daarbij wordt juist op een plek waar je moet wachten de verleiding steeds groter om ook te gaan roken, omdat je jezelf kan gaan vervelen. Door middel van de stoeptegels van de Rookvrije Generatie die geplaatst worden bij de bushaltes willen we vragen of de rokers niet in de buurt van anderen willen roken, maar even een paar meter verder willen gaan staan”, aldus één van de jongeren uit de Jongerenraad.

Stoeptegel

Samen met wethouder Shah Sheikkariem heeft de Jongerenraad afgelopen vrijdag de eerste stoeptegel neergelegd. Dit gebeurde bij bushalte de Tol in Sleeuwijk.

“Fantastisch om te zien dat dit het resultaat is van het werk van de Jongerenraad”, zegt wethouder Shah Sheikkariem. “Vanuit het programma Vitaliteit vinden we het belangrijk dat iedereen in de gemeente Altena zo vitaal mogelijk kan leven. Samen werken we aan een gezonde toekomst voor alle generaties.”

Deze week worden alle bushaltes in Altena voorzien van een stoeptegel van de Rookvrije Generatie.