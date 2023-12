Surplus biedt weer beweeglessen aan voor volwassenen en senioren

ALTENA • Begin 2024 biedt Surplus weer een verscheidenheid aan beweeglessen aan.

Callanetics: tijdens deze lessen worden spierversterkende oefeningen uitgevoerd voor de rug, borst, buik, benen en billen. Alles gebeurt in een rustig tempo, zonder luide muziek of overmatige inspanning. De startdatum is op dinsdag 2 januari in de Nijenburcht in Rijswijk van 10.15 tot 11.15 uur.

Conditietraining: in groepsverband wordt er gewerkt aan de algehele conditie. Men is welkom om vrijblijvend een kijkje te nemen. De lessen beginnen op donderdag 11 januari in ‘t Rondeel in Woudrichem, van 10.00 tot 11.00 uur.

Stepfit easy-up/4 B’s: beweeg in groepsverband en werk aan de B-zones, goed voor gezondheid en conditie. De ene keer wordt er gebruik gemaakt van steps, andere keren zijn er fitnessoefeningen. De lessen beginnen op donderdag 11 januari in Altenahove in Almkerk, van 19.30 tot 20.30 uur.

Werelddansen: dans op wereldmuziek voor zowel ontspanning als gezondheid. Na afloop is er gelegenheid om koffie of thee te drinken. De startdatum is vrijdag 12 januari in de Nieuwenaar in Almkerk, van 14.00 tot 15.30 uur.

Kosten en aanmelden

Het volgen van twintig lessen kost 100 euro. 15 lessen van Stepfit easy-up/4 B’s kosten 75 euro. Aanmelden en meer informatie via altena@surplus.nl, of 0183-408444