Butterfly Orchids in Andel vraagt vergunning voor fase 2 aan: geen huisvesting arbeidsmigranten

do 14 dec. 2023, 08:21

ANDEL • Gerben van Giessen, de eigenaar van Butterfly Orchids in Andel, heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van zes hectare aan kassen, maar daarbij is geen huisvesting voor arbeidsmigranten opgenomen. “Gezien de eerder gevoerde gesprekken met inwoners van Andel en de gemeente Altena is dit een vergunningaanvraag waar niemand moeite mee zou moeten hebben”, stelt hij.

De aanvraag gaat over de tweede fase van de uitbreiding die orchideeënkwekerij Butterfly Orchids aan de Middenweg in Andel wil realiseren. De eerste fase, waar inmiddels een vergunning voor is verleend met daarbij huisvesting voor 274 arbeidsmigranten (hoewel hier nog een procedure van inwoners van Andel tegen loopt), zorgde voor veel commotie in Andel en de lokale politiek.

Om een lang verhaal kort te maken: Inwoners van Andel zien de komst van de arbeidsmigranten als bedreiging voor het dorp – met name de hoeveelheid - en de gemeentelijke politiek worstelt met de belangen van de ondernemer - hij moet zijn bedrijf uit kunnen breiden om toekomstbestendig te blijven - en de belangen van het dorp Andel.

Pokerspel

Dit alles heeft geleid tot wat inmiddels een pokerspel voor gevorderden genoemd kan worden tussen de gemeente Altena, het bedrijf en inwoners van Andel. Met als gevolg procedure na procedure en daar lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen. De vergunningaanvraag die nu is gedaan voor de bouw van fase 2, kan gezien worden als een nieuwe kaart die op tafel is gelegd.

Uiteindelijk is het de vraag wie de beste kaarten in handen heeft: de gemeente Altena, de ondernemer of de inwoners van Andel? Of ontstaat er een situatie waarbij uiteindelijk alle partijen aan de verliezende hand zijn?

Van Giessen doet zijn kant van het verhaal niet vaak aan de media, maar dit keer wel. “Het gaat mij erom dat de politiek eerlijk handelt, dat doen ze niet en daar heb ik moeite mee.”

Volgens hem zou het beter zijn als alle partijen de kaarten open op tafel leggen en in gesprek gaan over een oplossing. “Dat kan achteraf heel veel geld schelen.”

‘Politiek wil niet in gesprek’

Maar juist dat is volgens Van Giessen het probleem: de politiek wil niet met hem in gesprek of ontwijkt de vraag waar het werkelijk om draait. Volgens de ondernemer krijgt hij simpelweg geen contact meer met de verantwoordelijke wethouders of burgemeester.

Mede daarom doet hij nu de vergunningaanvraag voor de bouw van fase 2. “Dan moeten ze wel in gesprek.”

Dat zit zo: Van Giessen heeft er naar eigen zeggen voor gezorgd dat de vergunningaanvraag precies aansluit op het bestemmingsplan dat nu geldt voor het perceel waarop de nieuwe kassen moeten komen. De aanvraag is daarmee kansrijk, aldus de ondernemer.

Waar blijven de arbeidsmigranten?

In de vergunningaanvraag is niet de huisvesting van arbeidsmigranten opgenomen. Dat lijkt positief voor het dorp Andel, maar het feit is dat ook in deze kassen mensen moeten werken. Omdat hier niet genoeg personeel voor te vinden is in Nederland, zullen dus ook hier arbeidsmigranten worden ingezet.

Deze arbeidsmigranten zullen mogelijk gehuisvest worden in panden die Van Giessen bezit of huurt in Andel en omliggende kernen. Een andere optie is dat er arbeiders via een uitzendbureau komen werken, maar ook zij zullen deze mensen ergens moeten huisvesten.

Het valt te voorspellen dat inwoners van Andel en eventueel omliggende dorpen ook hier niet blij mee zullen zijn. Van Giessen snapt dat wel. “Maar niemand wil in gesprek over een eerlijke oplossing.”

Oplossing vinden is moeilijk

Die oplossing vinden lijkt inmiddels ook buitengewoon moeilijk te zijn.

“Precies twee jaar geleden heb ik met de gemeente via mediation een overeenkomst bereikt om de arbeidsmigranten op een nette manier te huisvesten, inclusief afspraken over aangepaste aantallen in Andel. Dit was toen de meest gunstige conclusie voor iedereen, maar wat gebeurt er? Door de gemeente wordt er geen uitvoering aan gegeven, zonder mij te vertellen waarom”, zegt Van Giessen.

Eerlijkheid

Inmiddels is de Andelse ondernemer veel kosten verder en is er van uitbreiding nog steeds geen sprake, wat op zijn beurt ook veel omzet heeft gekost. Van Giessen wil eerlijkheid van de gemeente, want zo zegt hij: “Al mijn plannen zijn gebaseerd op vastgesteld beleid. En ondertussen word ik als het zwarte schaap weggezet.”

Een simpele oplossing lijkt er niet meer te zijn, omdat: gemeente Altena zijn handen niet meer wil branden aan grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten, het beleid hiervoor heeft aangepast en het gesprek met Van Giessen (niet op ambtelijk niveau) wordt geweigerd.

Daarnaast willen inwoners van Andel niet dat hun dorp overspoeld wordt met arbeidsmigranten en moet Van Giessen zijn bedrijf uitbreiden met oog op de toekomst, waarbij ook arbeidsmigranten horen. Tevens spaart hij kosten nog moeite - zolang er niet wordt gesproken over een oplossing - om aan te tonen ‘dat de gemeente niet eerlijk handelt’.

Stadium van opgeven voorbij

“Het stadium van opgeven zijn we voorbij”, zegt de ondernemer, die benadrukt dat hij niet per se zelf de huisvesting wil realiseren. “Ik hoef alleen maar huisvestingsplaatsen te hebben; de vraag is alleen waar en hoe. Maar nogmaals: daarover wil men niet in gesprek.”

Open voor oplossing

Van Giessen staat wel nog altijd open voor het vinden van een oplossing, zo zegt hij. “Maar dan moet er wel met elkaar gesproken worden.” Bovendien wil hij dan dat de oplossing politiek gesteund zal worden. “Zeker nu mij jarenlang de zwartepiet is toegespeeld.”

“Niemand heeft wat aan de huidige situatie, waarbij er alleen via de rechter gesproken wordt”, denkt Van Giessen. “Uiteindelijk komt er op deze manier een juridische oplossing, maar de vraag is of dit de beste oplossing zal zijn voor de gemeente Altena, inwoners van Andel en mijn bedrijf.”

Raadsfracties bezoeken bedrijf

Enkele weken geleden bezochten enkele raadsfracties, waaronder het CDA en AltenaLokaal, de orchideeënkwekerij in Andel. Aanleiding hiervoor was een brief die Van Giessen aan de raad en het college gestuurd had, waarin hij ook aangaf dat het hem niet lukte om met de gemeentelijke politiek in gesprek te komen.



“Na dit bezoek hebben we als CDA-fractie bij de betrokken partijen erop aangedrongen om met elkaar in gesprek te gaan”, zo geeft Arno Bouman, fractievoorzitter van CDA Altena, aan. “We hopen dat er hierdoor een oplossing komt die zowel voor de ondernemer als voor het dorp Andel en de gemeente Altena gunstig is.”



“In gesprek blijven is altijd beter dan je hakken in het zand zetten”, zegt Philip den Haan, fractievoorzitter van AltenaLokaal. “Maar als je in gesprek gaat, moet je als eerste teruggaan naar wat er in het verleden allemaal is gebeurd, naar hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan. Als je dat niet doet, blijft het verleden dooretteren. Het lastige is dat niet iedereen het achterste van zijn tong laat zien. Dat maakt dit tot een heel moeilijk dossier.”