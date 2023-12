Kringloopwinkel Werkendam moet definitief verhuizen: gesprekken over nieuwe locatie

WERKENDAM • Het is definitief: eind februari moet Kringloopwinkel Werkendam het pand aan Plein 4 verlaten om ruimte te maken voor de bouw van appartementen.

Daarom worden er sinds 6 december geen nieuwe goederen meer ingenomen. Het streven blijft echter bestaan om op een andere locatie de activiteiten voort te zetten.

Gesprekken over andere locatie

“Gezien het aantal bezoekers voorziet onze winkel in een behoefte. We slaan twee vliegen in een klap: onze klanten kunnen goede spullen voor een schappelijke prijs kopen en wij ondersteunen het zendingswerk. Daarom willen we onze activiteiten voortzetten op een andere locatie”, laat voorzitter Sander Molenaar weten.

“Op die manier gaan rentmeesterschap en duurzaamheid samen op. Inmiddels hebben we een andere locatie op het oog en lopen er gesprekken met onder andere de gemeente over de mogelijkheden.”

Leegverkoop

Maar eerst wordt de winkel leegverkocht. Vanaf 13 december wordt de voorraad met aantrekkelijke kortingen verkocht.