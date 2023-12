Nieuwjaarsconcert 2024 in Woudrichem: terug van weggeweest

WOUDRICHEM • “Het wordt een heel bijzonder concert”, belooft Luuk de Boer. Als voorzitter van de concertcommissie van Lionsclub Land van Heusden en Altena, is hij druk bezig met de organisatie van het 22ste Nieuwjaarsconcert in Woudrichem. Na de coronajaren is dit evenement weer terug van weggeweest. Het concert wordt op 13 januari gehouden in de vertrouwde Sint Martinuskerk.

Net als de laatste editie, wordt dit concert in samenwerking met studenten van Music and Performing Arts Tilburg (voorheen bekend als AMPA) georganiseerd. Het programma is volgens De Boer verrassender dan voorgaande jaren en ‘nog beter in evenwicht’. De studenten zijn van hoog niveau en bereiden zich allemaal voor op een carrière in de internationale professionele muziekwereld.

Vier winnaars

Tijdens de voorrondes eind oktober zijn er uit 25 ensembles vier winnaars gekozen, die op 13 januari een avondvullend programma mogen verzorgen. Het gaat om de volgende ensembles: Allostasis Quartet, Metamusic ensemble, Musetta ensemble en JAFABONO ensemble.

Aanmoedigingsprijs

Elk optreden duurt 25 minuten en de avond wordt aan elkaar gepraat door Chris van de Kuilen, pianist en pianodocent. Hij vertelt de luisteraars alles over de optredens en de artiesten. Voor alle ensembles is een aanmoedigingsprijs beschikbaar, variërend van 1200 euro voor de eerste plek tot 300 euro voor de vierde plek.

Het publiek kiest de volgorde van de prijzen, via de smartphone kunnen zij hun stem uitbrengen. Luuk de Boer kijkt nu al uit naar deze bijzondere avond, alle ensembles zijn volgens hem erg goed: “Musetta is een klapper, en de slagwerkgroep (Metamusic ensemble) is hypnotiserend.”

Kaartjes

Het 22ste Nieuwjaarsconcert in de Sint Martinuskerk in Woudrichem vangt aan om 20.00 uur. De deuren zijn vanaf 19.30 uur geopend. Een kaartje kost 30 euro en is te reserveren via nieuwjaarsconcert2024@gmail.com. Na afloop van het concert is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in het Arsenaal voor een feestelijke afterparty.