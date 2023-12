Foto’s

Vesting van Woudrichem in kerstsferen tijdens Winter Wonder Woudrichem

ma 11 dec. 2023, 11:48

WOUDRICHEM • De vesting van Woudrichem was zaterdag helemaal in kerstsfeer voor Winter Wonder Woudrichem.

Tot ‘s avonds laat was er van alles te beleven. Er stond een levende kerststal, de lichten op de schepen in de historische haven werden ontstoken, kinderen konden met hun ouders meedoen aan een lampionnenoptocht en er waren kraampjes waar je iets lekkers of leuke spulletjes kon kopen.

Fotograaf Bart Stoutjesdijk maakte een fotoreportage voor Het Kontakt.