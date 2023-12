Bouwlinie voornemens 22 appartementen project ‘Tuin van morgen’ in Sleeuwijk af te nemen

do 7 dec. 2023, 17:02

SLEEUWIJK • Op het voormalige perceel van bassischool De Morgenster in Sleeuwijk komen zestig appartementen verdeeld over drie gebouwen in een parkachtige omgeving. Bouwlinie is voornemens één van de gebouwen met 22 appartementen af te nemen. Hiervoor ondertekenden Bouwlinie en Morgenster B.V. deze week de ‘Letter of Intent’.

Het project wordt ontwikkeld door Morgenster B.V., een ontwikkelingscombinatie tussen Stebru en de Werkendamse Projectontwikkelings Maatschappij (WPM). Op dit moment is het project in voorbereiding, waarbij een wijziging van het bestemmingsplan nog vastgesteld moet worden.

Is dat het geval, dan start naar verwachting eind 2024 de bouw. Bouwlinie is voornemens de appartementen af te nemen en toe te voegen aan de voorraad sociale huurwoningen van Bazalt Wonen.

Betaalbare woningen beschikbaar

“In de gemeente Altena blijft de vraag naar betaalbare huurwoningen onverminderd groot. We willen dan ook zo veel mogelijk voldoen aan die vraag”, zegt Han Jetten, directeur-bestuurder van Bouwline/Bazalt Wonen.

“Daarom kijken we met Bouwlinie voortdurend naar de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten in ons werkgebied. Deze 22 appartementen in Sleeuwijk zijn hiervan een goed voorbeeld. We zijn voornemens deze uiteindelijk toe te voegen aan de woningvoorraad van Bazalt Wonen. Zo komen er meer betaalbare woningen beschikbaar.”

Duurzame gebouwen in parkachtige omgeving

Er zijn drie gebouwen ontwikkeld die met duurzame materialen gebouwd gaan worden. De sociale huurappartementen beschikken over twee of drie kamers. De locatie ligt dicht bij de Ontmoetingskerk en de kinderopvang aan de Vijfmorgen/Tienhont. Ook komt er een gemeenschappelijk paviljoen waar bewoners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten.