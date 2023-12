Top 2000 Stembus brengt bezoek aan Woudrichem: ‘Dit was echt indrukwekkend’

wo 6 dec. 2023, 10:24

WOUDRICHEM • De Top 2000 Stembus kwam dinsdag op uitnodiging van Kunst Na Strijd naar Woudrichem. Tot vrijdagmiddag 15.00 uur kan er gestemd worden voor de NPO Radio 2 Top 2000. De gekozen nummers worden vanaf vrijdag 15 december uitgezonden op NPO Radio 2.

Om nog meer enthousiasme te creëren toert de Top 2000 Stembus deze week door het land. Dinsdag kwam de bus met de dj’s Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof naar Woudrichem. Dat gebeurde op invitatie van Kunst Na Strijd (KNS) het plaatselijke muziekgezelschap dat op vrijdag 29 december in ’t Rondeel het Groot Woerkums Top 2000 Café concert verzorgt.

Na een vraaggesprek door de twee dj’s met voorzitter Martine in ’t Veld speelde Kunst Na Strijd het nummer Bohemian Rhapsody van Queen dat zeker deel uitmaakt van de Top 2000. Alles was op dat moment te horen op NPO Radio 2.

Complimenten van dj

Hoewel het maar een paar minuten in de ether was, roemde Wouter van der Goes het enthousiasme dat de leden van Kunst Na Strijd onder leiding van dirigent Jan Nellestijn met het nummer vertolkten. “Wat klinkt het mooi. Fantastisch zo jullie spelen”, complimenteerde hij.

Na afloop had Van der Goes even tijd om dat nog eens te benadrukken. “Dit was echt indrukwekkend. Maar iedereen is deze week enthousiast. Het gaat over muziek en iedereen vindt dat leuk”, sprak de dj die snel de bus in moest, omdat hij dezelfde avond in Alkmaar verwacht werd voor de dagelijkse Top 2000-quiz.

“Onderweg stoppen we ook nog ergens. Waar weet ik niet, maar er is een verslaggever van het Sinterklaasjournaal bij.”

KNS heeft missie

Voor KNS worden het nog paar drukke weken. “We spelen tijdens het concert 17 of 18 nummers. De volgorde hangt af van de uitkomst van de stemming. We hebben al goed geoefend. Zeg maar dat alles in de grondverf staat”, vertelt Martine over hoe de repetities verlopen. KNS heeft dit jaar een missie.

“Die missie is dat we zelf vooral plezier willen hebben in muziek maken en muziek dat tevens voor het publiek aantrekkelijk is. We hebben een enquête gehouden met de vraag: welke thema’s zouden jullie aan het concert hangen?. Daar stond de Top 2000 ook bij. Omdat het dit jaar de 25e Top 2000 is dachten we: we doen het gewoon. Dus zijn we aan de slag gegaan.”

Halve dag vrij

Een orkestlid opperde het idee een mail te sturen naar NPO Radio 2 over het bijzondere concert. De redactie van de Top 2000 vond het ook een goed idee om met de bus Woudrichem aan te doen. De leden van KNS namen een halve dag vrij en zo klonken er dus zomaar op een normale dinsdagmiddag in ’t Rondeel de klanken van de harmonie.

Concert

Het concert op 29 december, aanvang om 20.30 uur, moet uniek worden. “We pakken het qua geluid en licht professioneel aan. Het gaat echt mooi worden. De sporthal zal je niet terug herkennen”, laat Martine in ‘t Veld alvast weten.

Voor meer informatie en ook voor tickets zie: www.kunstnastrijd.nl.