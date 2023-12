Sleeuwijkse scholen worden geteisterd door hangjongeren: vandalisme, porno en kinderen achtervolgen

SLEEUWIJK • Al een jaar lang wordt de omgeving van basisscholen De Morgenster en de Verschoorschool in Sleeuwijk geteisterd door overlastgevende hangjongeren. Marlies van der Burg, directrice van De Morgenster, wordt er moedeloos van. “Het is van de zotte dat kinderen hier niet meer gewoon kunnen spelen.”

Sinds de opening van de brede school in 2017, waarin naast De Morgenster en de Verschoorschool ook de bibliotheek en Trema Kinderopvang zijn gevestigd, heerst er voortdurende onrust. Het gebouw, de speelplaats en alles eromheen zijn het doelwit van vernielingen.

“Van kapotte intercoms, beschadigde brievenbussen en zonnepanelen tot verdwenen fietsen; het is aan de orde van de dag. Ook worden er rotte eieren tegen de ramen gegooid en blijft er glas op de speelplaats achter”, vertelt Van der Burg.

Hangjongeren

Doordat de scholen open pleinen hebben, naast enkele kleuterpleinen met een laag hek, is het voor jongeren eenvoudig om dichtbij de scholen te komen. Bovendien grenst de achterkant van het schoolgebouw, waar de pleinen zich grotendeels bevinden, aan een park, waardoor de jongeren ongezien hun gang kunnen gaan.

De directrice weet niet precies wie deze hangjongeren zijn aangezien ze volgens jongerenwerkers van de gemeente Altena uit verschillende dorpen lijken te komen. Van der Burg vermoedt dat het vandalisme vooral uit verveling wordt gepleegd. “Het lijkt geen gerichte wraakactie tegen de scholen te zijn.”

Meer zorgen over veiligheid

Hoewel de vernielingen zeer vervelend zijn, maakt Van der Burg zich nog meer zorgen over de veiligheid van de schoolkinderen.

“Sinds een jaar staat de veiligheid van de kinderen op het spel door het gedrag van de hangjongeren. Omdat onze leerlingen hier echt last van hebben, luiden we nu de noodklok. Het is typerend dat de oudere leerlingen jaarlijks een tevredenheidsonderzoek invullen en deze zomer aangaven zich echt niet veilig te voelen in het park achter de school”, aldus de directrice.

Voorbeelden van problemen

“Onlangs werd een kind na schooltijd aangesproken door hangjongeren terwijl hij door het park naar huis liep. Twee jongens vroegen waar hij woonde. Toen hij antwoordde, dreigden de jongeren zijn moeder thuis te vermoorden”, vertelt Van der Burg.

“Bij de kinderopvang stonden jongeren provocerend voor het raam. Medewerkers zeiden daar iets van, waarna ze een pornografische foto op hun telefoon tegen het raam hielden, terwijl er kinderen binnen waren. Het komt ook voor dat kinderen achtervolgt worden of vapes krijgen aangeboden.”

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van onveilige situaties waar kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar mee te maken krijgen. “Deze situatie heeft ook impact op mijn collega’s. Kinderen brengen hun angsten mee naar het klaslokaal, en bovendien voelen enkele jongere collega’s zich ’s avonds onveilig in het gebouw.”

Geen concrete maatregelen

Van der Burg geeft aan dat ze voortdurend in gesprek is met de gemeente Altena, maar ziet dat zij ook geen grip krijgen op de situatie. Het irriteert haar dat, hoewel het onderwerp in de gemeenteraad is besproken, er geen concrete maatregelen worden genomen. “De veiligheid van kinderen zou prioriteit moeten hebben”, benadrukt ze.

“Cameratoezicht is voorgesteld, maar de gemeente wil dat wij dit zelf betalen. Liever besteden we ons geld aan leermiddelen voor de kinderen. De gebruikers van de brede school kunnen de problemen niet alleen oplossen, hier hebben we de gemeente bij nodig.”

Zolang er geen werkbare oplossingen zijn nemen de scholen en ouders zelf maatregelen. “Onze conciërge loopt vaker buiten om te observeren en sommige ouders kiezen ervoor om hun kinderen zelf te brengen en halen. We onderzoeken ook mogelijkheden voor buurtpreventie.”

Ernst inzien

Echter, deze maatregelen zijn niet voldoende om de situatie op te lossen.

“Ik hoop dat de gemeente de ernst van de situatie gaat inzien, omdat de veiligheid van jonge kinderen in gevaar is. De vernielingen zijn vervelend, maar dit is veel belangrijker. Het gaat vaak over geld, over wie wat moet betalen. Echter, dit gaat ten diepste niet om geld maar om de veiligheid van je jeugd en het geven van het goede voorbeeld. Kinderen mogen niet denken dat het normaal is om alles te vernielen”, besluit Van der Burg.

‘Ontoelaatbaar gedrag’

Een woordvoerder van de gemeente laat weten: “Het gedrag van sommige jongeren is ontoelaatbaar. We doen er samen met de scholen, kinderopvang en politie alles aan om dit terug te dringen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons, de scholen, de kinderopvang en ouders. We kunnen dit alleen in samenwerking doen. Er zijn bijvoorbeeld buurtbewoners die informatie en foto’s delen, zodat we als gemeente en politie gericht jongeren in beeld krijgen en kunnen optreden.”

“Met de scholen en opvang zijn afspraken gemaakt over fysieke maatregelen zoals aanpassing van een deel van het hekwerk, beveiligingscamera en meer licht. Jongerenwerk, BOA’s en adviseur veiligheid van de gemeente hebben structureel overleg met HALT en politie over de situatie.”

“De surveillance op deze locatie is opgeschroefd. Er is geen makkelijke oplossing. Dit gaat deels over handhaving, over beschermen van eigen eigendommen, en als ouders weten wat je kinderen doen. Alleen als alle betrokkenen samenwerken, kan dit probleem worden opgelost.”

In de steek gelaten

Van der Burg is verrast door de bewering van de gemeente dat er al afspraken zijn gemaakt over maatregelen. “Dit zijn dingen die ooit genoemd zijn in gesprekken, maar het is nooit tot concrete stappen gekomen. We hebben steeds te maken met ambtenaren van verschillende afdelingen, waardoor dit soort dingen blijven liggen. Wij voelen ons wat dat betreft in de steek gelaten.”

Contact met jongeren

Vlak voor publicatie van dit artikel heeft Marlies van der Burg positief nieuws te melden. “Dankzij een alerte dorpsgenoot hebben we de namen ontvangen van vier jongens die betrokken zijn bij de overlast. We hebben contact met hen opgenomen en twee jongens zijn met hun ouders naar school gekomen voor een gesprek. De jongens hebben alles toegegeven en hun namen zijn nu bekend bij de politie. Al met al was het een fijn gesprek.”



Hoewel de jongeren die verantwoordelijk zijn voor het vandalisme nog onbekend zijn en de problemen met dit gesprek nog niet opgelost zijn, noemt de directrice deze ontwikkeling hoopgevend. “We zijn er nog niet, maar het is een begin.”