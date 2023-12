Bewoners proosten op bouwstart ‘Hof van Courtine’ in Sleeuwijk: ‘Blij dat wij zijn ingeloot’

SLEEUWIJK • In Sleeuwijk wordt nog steeds ruimte gevonden voor aantrekkelijke bouwlocaties, zo bleek vrijdagmiddag. Voor het woonproject Hof van Courtine zijn de eerste palen de grond ingegaan voor straks 68 woningen en appartementen. De eerste bewoners van fase één, bestaande uit veertien woningen, proostten met champagne alvast op veel woonplezier.

Natuurlijk stonden de nieuwe bewoners nu nog op de bevroren klei, op wat straks hun straat en parkeerruimte wordt. Het is de grond van voormalige agrariër Kees Boer en melkboer Walraven. Verkeersluw, nabij sportaccommodaties, scholen en winkels. Aannemer en mede-ontwikkelaar Almbouw pakt bij dit soort gelegenheden uit.

‘Relatief snel gegaan’

Almbouw-eigenaar René Mooij houdt van sfeer en ontspanning. Hij heeft ‘bouwvakker’ Bertje ingehuurd om de start van het woonproject aan elkaar te praten.

Mooij wilde wel toelichten hoe de ontwikkeling van het land van Kees Boer tot stand is gekomen. “Ik ga graag golfen en kwam zo in contact met Jan Boer. Via makelaar Michiel Roubos is later het lijntje ontstaan om op het land van zijn vader iets te gaan ontwikkelen. Wij hebben goed begrepen wat de gemeente Altena nodig heeft voor haar inwoners en daarom is het relatief snel gegaan.”

Oplevering

Naar verwachting kunnen de eerste bewoners al voor de bouwvakvakantie in 2024 hun woning betrekken.

‘Precies wat Altena nodig heeft’

Wethouder Hans Tanis - hij gaf via het in werking stellen van een pomp met bubbels het startschot voor de bouw - genoot van de bijeenkomst. “Dit is nou precies wat onze gemeente Altena nodig heeft. Het is een mooie combinatie van betaalbare woningen en keuze uit diverse types, tevens aantrekkelijk voor senioren.”

“Wij starten hier met veertien woningen en dat is een mooie toevoeging voor Sleeuwijk. Een aanzet voor onze ambitie om naast de tweehonderd woningen per jaar, nog eens duizend woningen extra in tien jaar weg te zetten”, aldus de wethouder.

Dus worden er drieduizend nieuwbouwwoningen in tien jaar in kernen als Werkendam, Wijk en Aalburg, Woudrichem, Almkerk en Veen gebouwd.

Bouwen voor inwoners van Altena

Philip den Haan van AltenaLokaal geniet van de kansen die door de gemeente Altena worden geboden. “Wij zijn voorstander van bouwen voor inwoners van Altena. Dat heb je niet helemaal in de hand, maar de keuze is er nu wel.”

‘Blij dat wij zijn ingeloot’

De Sleeuwijkse Jasmijn Müller en haar vriend Roland Riezebos uit Gorinchem behoren tot de jonge mensen die in de zomer van volgend jaar een woning in Hof van Courtine kunnen betrekken. “Wij zijn zo blij dat wij zijn ingeloot. Deze bijeenkomst is ook leuk. Wij komen op huisnummer 4 te wonen en leren nu al onze buren uit de straat kennen.”

Het project Hof van Courtine bevat ook nog een blok appartementen met daarboven zeven penthouses. Informatie daarover wordt op donderdagavond 7 december in restaurant Boven de Rivieren gegeven.

Veel meer informatie over dit project is te vinden op www.hofvancourtine.nl.

