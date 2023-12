Archieven gaan open: meer dan 160 jaar geschiedenis tijdens ‘Hangdag’ in Hank

ma 4 dec. 2023, 17:02

HANK • ‘t Uivernest in Hank vormt op zondag 17 december het decor voor een nieuwe editie van de ‘Hangdag’.

Al meer dan 30 jaar organiseert de stichting Archiefkring Hank in het weekend voor de kerst een tentoonstelling, waarbij aan de hand van een bepaald thema de archieven worden opgesteld en een veelheid aan foto’s, kaarten, krantenartikelen en boeken op de tafels in ’t Uivernest worden gepresenteerd. Het is inmiddels alweer zes jaar geleden dat de jaarlijkse tentoonstelling van de Archiefkring Hank een brede opzet kreeg. De ‘Hangdag’ was geboren.

Verbinding met de Hankse gemeenschap

Op de Hangdag zoekt de Archiefkring verbinding binnen de Hankse gemeenschap door gezamenlijk iets te organiseren. Niet alleen de gebruikelijke tentoonstelling, maar ook presentaties van andere verenigingen, amusement, zangkoren, de jeugd en het milieu.

Deze insteek bleek de juiste. Vele inwoners van Hank en daarbuiten weten de Hangdag te vinden. In 2022 was het thema van de tentoonstelling ‘Hank en Water’. De rode draad liep via de Elisabethvloed en het ontstaan van de Biesbosch, langs de rol van water in de Biesbosch tijdens de oorlog van 1940 tot 1945 en de watersnoodramp in 1953 naar de huidige tijd.

Dit thema was een schot in de roos. De deelnemers aan deze Hangdag hebben heel veel positieve reacties mogen ontvangen van de vele honderden bezoekers.

‘De Hang pakt uit’

Het succes van 2022 vraagt om een vervolg. In 2023 is het thema van de Hangdag ‘De Hang pakt uit’. De stichting Archiefkring Hank pakt uit door uit de meer dan twaalf archiefkasten, die inmiddels vol zitten met archiefmateriaal, een selectie te maken en deze op de verschillende tafels te presenteren.

Men pakt uit met tijdschriften en kranten vanaf 1863 tot nu. Meer dan 160 jaar geschiedenis. Tientallen schriften met daarin uitgeknipte en ingeplakte berichten over Hank zijn in te zien.

Bezoekers kunnen op een datum naar keuze de schriften inzien en lezen wat er rond die tijd in Hank speelde. En wat te denken van prijsbekers, medailles in alle soorten en maten, reclameartikelen en ander materiaal.

Veel aanmeldingen

Ook dit thema is door andere deelnemers aan de Hangdag omarmd. Er zijn al behoorlijk wat aanmeldingen, onder andere van Meidenkoor Woest Genoegen, de KBO, de Plukroute, basisscholen De Bolderik en De Wilgenhoek, schilderscollectief PLIHM, stichting Ep en Vloet en fanfare St. Cecilia.

Ook dit jaar zijn er weer nieuwe deelnemers, zoals Arno en Mieke van de Pluijm over de Visserskade, Toneelvereniging het Hanks Genoegen, stichting ’t Uivernest en de plaatselijke bibliotheek.

Programma

De Hangdag wordt op zondag 17 december om 11.00 uur geopend door wethouder Anneloes van Hunnik en eindigt rond 16.00 uur. Het programma van de dag is doorlopend.

Meestal is het voor de middag iets rustiger. Voor ouders met kinderen zou dat wellicht prettig kunnen zijn bij een activiteit die speciaal gericht is op de jonge inwoners. Na de middag staan onder andere een aantal optredens van Meidenkoor Woest Genoegen op het programma.

De Hangdag wordt afgesloten met een loterij, waarbij iedereen die rond 16.00 uur nog in ’t Uivernest aanwezig is een gratis lootje ontvangt. Hiermee maken zij kans op een volle winkelwagen met boodschappen.