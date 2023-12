Woerkumer Biergilde ontvangt speciaalbier Brouwerij De Molen

WOUDRICHEM • Iedere derde donderdag van de maand organiseert het Woerkumer Biergilde een speciaalbier proeverij. Op 14 december komt de internationaal bekende brouwerij De Molen uit Bodegraven naar de vesting van Woudrichem.

Brouwerij De Molen uit Bodegraven kreeg in 2006 internationale bekendheid toen hun stout bier met de naam ‘Borefts’ tijdens een Engels bierconcours door ruim 10.000 bezoekers uitgeroepen werd tot het beste ambachtelijke bier van Nederland en België.

Sinds 2009 organiseert De Molen jaarlijks het internationale bierfestival Borefts. Zo’n 7.000 bierfans in 35 nationaliteiten van overal ter wereld strijken dan neer in Bodegraven om hun nieuwsgierigheid te beproeven.

Beperkt aantal plaatsen

Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen. Het Woerkumer Biergilde geeft bierliefhebbers die reeds eerder bij een proeverij geweest zijn de voorkeur.

Aanmelden

De bierproeverij wordt gehouden in Het Arsenaal, onder het Visserijmuseum, in Woudrichem. De aanvang op 14 december is om 20.00 uur en de proeverij duurt tot omstreeks 22.00 uur.

De proeverij bestaat uit vijf proefglazen, een uitgebreid proefnotitie-formulier en is inclusief bittergarnituur. De kosten zijn 19,50 euro. Opgeven is noodzakelijk en kan via info@woerkumerbiergilde.nl.