Winter in de Biesboschlinie: deze activiteiten zijn er allemaal te doen

55 minuten geleden

ALTENA • Ook in de winter is er van alles te beleven in de Biesboschlinie. Van een lichtjesoptocht of kerstconcert tot een rondleiding bij kaarslicht of een vaartocht. Er is voor elk wat wils.

Kom in de winterse sferen tijdens een snertwandeling in de omgeving van Fort Giessen of de Biesbosch en warm na afloop op met een kop warme erwtensoep.

Boek een rondleiding op één van de forten en spot beversporen tijdens een winterse vaartocht door de Biesbosch.

Haal oudjaarsdag versgebakken poon, bezoek 9 december Winter Wonder Woudrichem in deze vestingstad of kom die avond naar Andel voor een lichtjesparade met voertuigen.

Op pad in de Vestingdriehoek

Ook bij de buren in de Vestingdriehoek is de winter allesbehalve saai. Op Slot Loevestein zijn er kaarsverlichte rondleidingen (mét glühwein en oer-Hollandse stamppot).

In Gorinchem is de winterpret ook in volle gang: de overdekte schaatsbaan opent vanaf 16 december haar deuren. Kortom, er is weer genoeg te beleven.

Erfgoed en natuur

In het noordwesten van Noord-Brabant, ligt de Biesboschlinie. Dit gebied is het thuis van eeuwenoud erfgoed en uitgestrekte natuur. Het gebied beslaat de gemeente Altena met zijn 21 kernen, waaronder Woudrichem, en het zuidelijke deel van de Biesbosch.

Alle activiteiten zijn te vinden op https://biesboschlinie.com/winter.