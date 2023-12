Altena komt met ‘isolatiechallenge’: ‘Sneller en mogelijk goedkoper isoleren’

ALTENA • Met de ‘isolatiechallenge’ ondersteunt de gemeente Altena woningeigenaren die gezamenlijk willen isoleren. Door samen te isoleren leren woningeigenaren van elkaar, zijn ze voordeliger uit en vinden ze makkelijker een aannemer.

‘Isoleren heeft alleen maar voordelen. Het zorgt voor lagere energiekosten en een comfortabel huis. Ook is de woning daarna klaar voor de overstap naar schone energie’, aldus de gemeente.

‘Isoleren met buurtgenoten zorgt voor extra voordelen; buren kunnen gebruikmaken van elkaars kennis en krijgen mogelijk inkoopvoordeel. Buurtgenoten die als groep inschrijven voor de isolatiechallenge, krijgen hulp en advies van de gemeente bij het kiezen, inkopen en financieren van isolatie.’

Gemeente helpt bij verduurzamen

Wethouder Claudia Schipper geeft aan dat in Altena twee op de drie woningen nog niet goed geïsoleerd zijn. “Zonde, want isolatie heeft zo veel voordelen: minder kou en tocht, lagere energiekosten, minder CO2- uitstoot én je bereidt je huis voor op aardgasvrij en energieneutraal wonen.”

“De gemeente helpt woningeigenaren graag bij het verduurzamen van hun woning. De Isolatiechallenge is een unieke kans om begeleid door de gemeente sneller en mogelijk goedkoper isolatiemaatregelen te nemen.”

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor begeleiding, is het nodig dat minimaal tien woningeigenaren in de buurt meedoen. Het kan gaan om dak-, vloer-, gevel- of spouwmuurisolatie. Maar ook om HR ++ glas, isolerende deuren of kozijnen.

Op gemeentealtena.nl/isoleren is alle informatie te vinden en kunnen buurten zich aanmelden. Dat kan tot 1 februari 2024. De bedoeling is om in het najaar van 2024 de isolatiemaatregelen uit te laten voeren.